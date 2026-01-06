Advertisement
175 करोड़ का बिल बकाया, 3 लाख घरों में कट गई बिजली; मीटर उखाड़ ले गई कंपनी, वसूली के लिए बनाया नया प्लान

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. करीब 175 करोड़ रुपये का बिल बकाया होने पर बिजली कंपनी ने लगभग 3 लाख घरों के मीटर उखाड़ दिए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:17 AM IST
175 करोड़ का बिल बकाया, 3 लाख घरों में कट गई बिजली; मीटर उखाड़ ले गई कंपनी, वसूली के लिए बनाया नया प्लान

Chhattisgarh Electricity Meters: छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनी ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान न करने वाले कंज्यूमर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. 175 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बकाया बिल के कारण, कंपनी ने लगभग 300,000 घरों की बिजली काट दी है और कई जगहों से मीटर हटा दिए हैं. यह कार्रवाई उन उपभोक्ताओं के खिलाफ की गई है जिन्होंने सालों से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था.

मीटर उखाड़ ले गई बिजली कंपनी
दरअसल, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लंबे समय से बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग 300,000 उपभोक्ताओं पर 175 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बिजली बिल बकाया हैं. बार-बार नोटिस देने के बावजूद जो लोग बिल नहीं चुका पाए उनके खिलाफ कंपनी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके घरों के बिजली मीटर उखाड़ दिए हैं.

वसूली के लिए बनाया नया प्लान
बिजली कंपनी का कहना है कि बकाया पैसे वसूल किए बिना सुचारू रूप से काम करना मुश्किल हो रहा था. इस समस्या को हल करने और रिकवरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, पावर कंपनी ने एक "नई समाधान योजना" तैयार की है. इस प्लान का मुख्य मकसद उन "निष्क्रिय" उपभोक्ताओं को सिस्टम में वापस लाना है जिनके कनेक्शन लंबे समय से कटे हुए हैं. कंपनी ने अब अपने मीटर रीडर्स और फील्ड स्टाफ को खास जिम्मेदारियां सौंपी हैं. ये कर्मचारी कस्टमर्स के घरों पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और बिलिंग से जुड़ी उनकी शिकायतें सुनेंगे.

कंपनी ने बताया कि अगर किसी कंज्यूमर को बिल कैलकुलेशन या अमाउंट को लेकर कोई आपत्ति है, तो उसे मौके पर ही सुलझाया जाएगा. जो कंज्यूमर अपना बकाया पेमेंट करेंगे, उन्हें राहत मिलेगी और उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर नए कनेक्शन और मीटर दिए जाएंगे. डिपार्टमेंट का मानना ​​है कि इस पहल से न सिर्फ कंपनी का बकाया रेवेन्यू वसूलने में मदद मिलेगी, बल्कि लाखों घरों में बिजली भी वापस आएगी, जहां अभी बिजली नहीं है.

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

