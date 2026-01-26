छत्तीसगढ़ में नक्सलियों फिर किया IED ब्लास्ट, कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर ऑपरेशन के दौरान 11 जवान घायल

Chhattisgarh IED Blast: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आने वाली कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर सुरक्षाबलों के जवान सर्चिंग पर थे, जहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिए. बताया जा रहा है कि एक बाद एक कई आईईडी ब्लास्ट हुए, जिसमें 11 जवान घायल हो गए. घटना रविवार की बताई जा रही है, जिसके बाद जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है. घटना रविवार को हुई थी, जिसकी पुष्टि बीजापुर पुलिस ने सोमवार के दिन की है. फिलहाल घायल जवानों का रायपुर में इलाज जारी है.

कर्रेगुट्टा पर लगातार सर्चिंग

बता दें कि बीजापुर जिले में आने वाली कर्रेगुट्टा की पहाड़ियां छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर हैं, जो कभी नक्सलियों की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी. लेकिन पिछले कुछ समय में सुरक्षाबलों ने यहां से ज्यादातर हिस्से को नक्सलियों से खाली करा लिया है. यहां पर सुरक्षाबलों के कैंप भी स्थापित हो चुके हैं, ऐसे में लगातार सर्चिंग भी जारी रहती है. रविवार को भी सर्चिंग के दौरान ही अचानक से आईईडी ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें राज्य पुलिस की विशेष इकाई जिला रिजर्व गार्ड यानि डीआरजी के 10 जवान घायल हुए हैं, जबकि एक जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन से थे, जिन्हें छर्रे लगे हैं.

घटना के तुरंत बाद ही जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर पहुंचाया गया, जहां उनका बेहतर इलाज शुरू हुआ. कुछ जवानों के हाथों में चोट आई है तो कुछ जवानों के पैरों में चोट आई है. कुछ पुलिसकर्मियों के आंखों में भी छर्रे लगे हैं. फिलहाल रायपुर में सभी जवानों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

बस्तर में अभियान जारी

बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है. 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की कि सुरक्षा बलों ने बीजापुर जिले में एक ऑपरेशन में वरिष्ठ कैडर दिलीप बेदजा सहित चार नक्सलियों को मार गिराया है, जो नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी के लिए एक बड़ा झटका है. दिलीप बेदजा लंबे समय से नेशनल पार्क क्षेत्र में सक्रिय था, उसे मुख्यधारा में लाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया. अब नेशनल पार्क क्षेत्र भी लगभग नक्सलियों से मुक्त हो गया है. इसके अलावा भी बस्तर में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान सुरक्षाबलों की तरफ से जारी है.

