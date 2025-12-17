नक्सलमुक्त होता छत्तीसगढ़: 37 लाख के इनामी 11 नक्सलियो ने किया सरेंडर, नारायणपुर में डाले हथियार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त अभियान तेजी से चलाया जा रहा है. मंगलवार को बीजापुर जिले में 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जबकि दूसरे ही दिन यानि बुधवार को 11 नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में भी सरेंडर किया है. नारायणपुर जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है. माड़ बचाव अभियान और 'पूना मार्गेम-आत्मसमर्पण से पुनर्वास तक' अभियान से प्रभावित होकर 5 महिला नक्सलियों सहित कुल 11 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय नारायणपुर पहुंचकर सरेंडर किया है. सरेंडर करने वाले इन माओवादियों पर कुल 37 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

हथियार छोड़ रहे नक्सली

सरेंडर करने वालों में माड़ डिविजनल कमेटी की एसजेडसी रनीता के दो गार्ड भी शामिल हैं. इसके अलावा एमएमसी जोन, उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी और कंपनी नंबर–1 से जुड़े नक्सलियों ने भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. नारायणपुर जिले के एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह आत्मसमर्पण जिले में शांति, सुरक्षा और सौहार्द की दिशा में एक अहम कदम है. उन्होंने बताया कि 'पूना मार्गेम-आत्मसमर्पण से पुनर्वास तक' अभियान का मुख्य उद्देश्य भटके हुए युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है. इस दिशा में पुलिस तेजी से काम कर रही है.

सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, ताकि वे सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की नई शुरुआत कर सकें. इस अवसर पर सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक भी प्रदान किया गया. जबकि उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिए जाएंगे.

आत्मसमर्पित नक्सलियों ने नक्सल संगठन के भीतर भय, हिंसा और कठिन परिस्थितियों की जानकारी साझा करते हुए सरकार और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास अभियानों पर भरोसा जताया. नारायणपुर पुलिस की यह सफलता माड़ क्षेत्र में लगातार चल रहे माड़ बचाव अभियान और संवेदनशील पुलिसिंग का परिणाम मानी जा रही है. इससे न केवल नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, बल्कि यह क्षेत्र के लिए भी अच्छा है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली सरेंडर करते जा रहे हैं. बीजापुर में भी 30 नक्सलियों ने मंगलवार को सरेंडर किया था. सभी नक्सलियों एसपी के सामने हथियार डाले थे. जबकि अब नारायणपुर जिले में भी नक्सलिोयं का सरेंडर हुआ है.

