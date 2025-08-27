छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, 3 महिलाओं समेत 4 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद
छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़, 3 महिलाओं समेत 4 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

Naxal Encounter: महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में चार नक्सली ढेर हो गए. मरने वालों में एक पुरुष और तीन महिला नक्सली शामिल हैं.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:13 PM IST
Gadchiroli Encounter News: सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है. छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई एक बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने चार नक्सलियों को मार गिराया है. इनमें एक पुरुष और तीन महिला नक्सली शामिल हैं. यह घटना छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र के गढ़चिरौली बॉर्डर पर हुई. मुठभेड़ स्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है. बरामद हथियारों में एक एसएलआर राइफल, दो इंसास राइफल और एक 303 बंदूक शामिल है.

महिलाओं समेत 4 नक्सली ढेर

दरअसल, सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है. पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गढ़चिरौली डिवीजन के गट्टा दलम कंपनी नंबर 10 और अन्य माओवादी संगठन कोपरशी वन क्षेत्र में मौजूद हैं. जिसके बाद सुरक्षाबलों ने उन्हें घेर लिया और 4 नक्सलियों को मार गिराया. जिसमें एक पुरुष और तीन महिला नक्सली शामिल हैं.

भारी मात्रा में हथियार बरामद

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की सीमा पर हुई इस मुठभेड़ में मौके से एक एसएलआर और दो इंसास और एक 303 बंदूक बरामद की गई है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया करना है. और बुधवार को हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के मारे जाने के बाद इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

बीजापुर में 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर

उधर, बीजापुर में 81 लाख के इनामी 30 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया. सभी नक्सली नक्सलवाद की विचारधारा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली डीवीसी एसीएम पीएलजीए डीकेएएमएस जैसे पदों पर रह चुके हैं. नक्सली कई नक्सली घटनाओं में शामिल थे. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई.

बीजापुर में 4 नक्सली हुए थे ढेर

बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी. मुठभेड़ के दौरान स्वचालित हथियार भी बरामद किए गए थे. एसपी जितेंद्र यादव ने इस मुठभेड़ की जानकारी दी थी.

