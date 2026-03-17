Explainer: कैसे खत्म होने की कगार पर आया नक्सलवाद? किस रणनीति ने किया सबसे बड़ा काम; जानें अंदर की बात

How Naxalism Reach the Brink of Extinction: सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर टारगेट सेट कर लिया है. पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ के जंगलों से नक्सलियों के एनकाउंटर और सरेंडर का सिलसिला जिस तेजी से बढ़ा है, उससे यह साफ है कि माओवादी आंदोलन अब अपने आखिरी दौर में है. ऐसा माने जाने लगा है कि अब माओवादी संगठन भी इस बात को मान चुके हैं कि सशस्त्र आंदोलन का दौर अब खत्म हो चुका है. कुछ साल पहले तक 126 जिलों में फैला वामपंथी उग्रवाद आखिर खत्म होने की कगार पर कैसे आया और किस रणनीति ने सबसे बड़ा काम किया. तो चलिए आपको नक्सलवाद की शुरुआत से अंत तक की पूरी कहानी बताते हैं.

नक्सलवाद की शुरुआत की कहानी...

नक्सलवाद की चिंगारी साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से भड़की थी और 25 1967 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से भारत में नक्सलवाद की शुरुआत हुई. इसी गांव के नाम पर इस आंदोलन को 'नक्सलवाद' कहा जाने लगा. तब सीपीआई(एम) के कट्टरपंथी धड़ों ने कर्ज में डूबे आदिवासियों और भूमिहीन किसानों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की. 25 मई को तीर-कमान से एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आठ महिलाओं, दो बच्चों और एक पुरुष की मौत हो गई. इसके साथ ही नक्सलवाद का सशस्त्र संघर्ष फैलना शुरू हो गया.

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पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से शुरू हुआ नक्सलवाद धीरे-धीरे देश के कई राज्यों में फैल गया और एक लाल गलियारा यानी रेड कॉरिडोर बन गया. रेड कॉरिडोर कर्नाटक से शुरु होकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ होते हुए झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया. रेड कॉरिडोर में सिर्फ नक्सलियों का राज चलता था और यहां सरकारी मशीनरी, खुफिया तंत्र, पुलिस और अर्धसैनिक बल असफल साबित हुए. कई सालों तक नक्सलियों ने खुलेआम अपने इरादों को अंजाम दिया और कुछ जिलों में तो नक्सली समानांतर सरकार चला रहे थे. कई जिलों में खुलेआम नक्सलियों के प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जाते थे.

कर्ज में डूबे आदिवासियों, भूमिहीन किसानों और हाशिए पर पड़ी जनजातियों की रक्षा करने के लिए शुरू हुआ आंदोलन धीरे-धीरे अपनी पहचान खोता गया और नक्सलियों ने हिंसा का रुख अपना लिया. 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन देश के लिए नक्सलवाद की समस्या के रूप में बन गया, जिसके बाद सरकार ने इसे कानून-व्यवस्था की समस्या मानना शुरू किया. कई वर्षों तक नक्सलियों ने लाखों निर्दोष लोगों और सुरक्षाकर्मियों की जान ली. इसके साथ ही माओवादी संगठनों ने देश के कई जिलों और क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा. जनजातियों की रक्षा का दावा करने वाले नक्सलियों ने कई सालों तक हिंसा और जबरन वसूली का रास्ता अपनाया.

सलवा जुडूम- नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान...

जब सरकार ने नक्सलवाद को देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था में एक बड़ा रोड़ा मानना शुरू किया, तब इसके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हुई. आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षाबलों की मदद से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया. साल 2005 में माओवादी (नक्सली) हिंसा का मुकाबला करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सलवा जुडूम (गोंडी भाषा में शांति अभियान) की शुरुआत की. इसके तहत स्थानीय आदिवासियों को हथियारबंद करके एक सशस्त्र दस्ता बनाया गया और नक्सलवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से तैनात किया गया. इस अभियान में आदिवासियों को शामिल करने का उद्देश्य नक्सलियों को कमजोर करना और उनके बारे में खुफिया जानकारी जुटाना था. लेकिन, धीरे-धीरे यह अभियान आदिवासी बनाम आदिवासी संघर्ष में बदल गया. इस वजह से छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हुए. इस वजह से आदिवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी और वे नक्सलियों के निशाने पर आ गए. इसके बाद 5 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने 'सलवा जुडूम' को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी.

126 जिलों तक नक्सलियों का आतंक

इसके बाद नक्सलवाद तेजी से बढ़ा और लाल गलियारा फैलता गया, जिससे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रभावित हुए. देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 तक पहुंच गई थी और इसमें से 36 जिले सबसे ज्यादा नक्सली प्रभावित थे. पीआईबी के आंकड़ों के अनुसार, साल 2004 से 2014 के बीच देशभर में 16463 नक्सली घटनाएं हुईं और इसमें 1851 जवान शहीद हुए, जबकि 4766 लोगों की मौत हुई.

नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार

साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक ठोस और प्रभावी रणनीति अपनाई और साल 2019 आते-आते नक्सलवाद के खिलाफ तेज ऑपरेशन शुरू किया गया. इसके बाद नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार हुआ और मार्च 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय कर दिया. 2025 खत्म होते-होते माओवाद कुछ जिलों तक सिमट गया और अब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है.

किस रणनीति ने किया सबसे बड़ा काम?

केंद्र सरकार ने प्रमुख सुरक्षा एवं ढांचागत योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता और लक्षित सहायता बढ़ाकर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की क्षमता को मजबूत किया. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का जाल, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए. आधुनिक तकनीक और स्पेशल टास्क फोर्स के जरिए सुरक्षा बलों को मजबूत किया गया. किलेबंद पुलिस स्टेशनों की संख्या 2014 तक केवल 66 थी, जो 2025 तक बढ़कर 586 हो गई. नक्सली घटनाओं को दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2013 में 76 जिलों 330 थी, जो जून 2025 तक 22 जिलों के 52 पुलिस स्टेशनों तक सिमट गई. 2019 के बाद 361 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं और परिचालन पहुंच को मजबूत करने के लिए 68 रात्रिकालीन हेलीपैड बनाए गए.

केंद्र सरकार ने एनआईए में एक समर्पित विभाग बनाकर नक्सलियों के वित्तपोषण पर प्रभावी ढंग से लगाम लगा दी. एनआईए के इस विभाग ने 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि राज्यों ने भी 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है और प्रवर्तन निदेशालय ने 12 करोड़ रुपये कुर्क किए हैं. इस एक साथ की गई कार्रवाई से शहरी नक्सलियों को गंभीर नैतिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंची है और उनके सूचना युद्ध नेटवर्क पर नियंत्रण और भी कड़ा हो गया है. एनआईए ने नक्सल-विरोधी एक समर्पित विभाग की स्थापना की है, जिसने 108 मामलों की जांच की और 87 मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए, जिससे त्वरित अभियोजन के जरिए माओवादी संगठनात्मक संरचना को काफी कमजोर कर दिया गया.

इसके साथ ही केंद्र सरकार की आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति ने भी नक्सलवाद पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाई. आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास योजना के आकर्षक प्रोत्साहन और सुनिश्चित आजीविका ने नक्सलियों के सरेंडर को रफ्तार दी. इसके तहत उच्च श्रेणी के वामपंथी उग्रवादी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपये, मध्यम/निम्न श्रेणी के कार्यकर्ताओं को 2.5 लाख रुपये और सभी आत्मसमर्पणकर्ताओं को 36 महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 10,000 रुपये मासिक वजीफा मिलता है.

ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के परिणाम

सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ साल 2025 मेंऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 कुख्यात माओवादियों को मार गिराया गया. इस ऑपरेशन में सीपीआई-माओवादी के महासचिव और शीर्ष नेता तथा नक्सल आंदोलन की रीढ़ माने जाने वाले नंबाला केशव राव (उर्फ बसवराजु) भी शामिल था. भारत में नक्सलवाद के खिलाफ तीन दशकों से चल रही लड़ाई में यह पहली बार है कि किसी महासचिव स्तर के नेता को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया. साल 2025 में 317 नक्सलियों को मार गिराया गया है, 862 को गिरफ्तार किया गया है और करीब 2000 ने सरेंडर किया.2024 में 290 नक्सलियों को मार गिराया गया, 1090 को गिरफ्तार किया गया और 881 ने आत्मसमर्पण किया. इस दौरा कुल 28 शीर्ष नक्सली नेताओं को मार गिराया गया है, जिनमें 2024 में 1 केंद्रीय समिति सदस्य और 2025 में 5 केंद्रीय समिति सदस्य शामिल हैं.

2025 तक 11 जिलों तक सीमित हुए नक्सली

सरकार और सुरक्षाबलों के एक्शन का नतीजा यह रहा कि नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 36 थी, जबकि 2025 खत्म होते-होते सिर्फ 3 रह गई. नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या 2014 में 126 से घटकर 2025 में मात्र 11 रह गई. साल 2004 से 2014 के बीच देशभर में 16463 नक्सली घटनाएं हुई थी, जिसमें 1851 जवान शहीद हुए और 4766 लोगों की मौत हो गई. 2014 से 2024 के बीच इसमें बड़ी मात्रा में कमी आई और नक्सली घटनाओं की संख्या घटकर 7744 रह गई. इन घटनाओं में 509 जवान शहीद हुए और 1495 लोगों की मौत हुई.

तीन दशकों के बाद नक्सलियों से मुक्त हुए क्षेत्र (सफलता की कहानियां)

सुरक्षा बलों ने ऑक्टोपस, डबल बुल और चकबंधा जैसे निर्णायक अभियानों के ज़रिए तीन दशकों के माओवादी नियंत्रण के बाद बुद्धा पहाड़, पारसनाथ, बारामासिया और चक्रबंधा (बिहार) सहित नक्सलियों के लंबे समय से कब्जे वाले गढ़ों को मुक्त कराया, सुदूर जंगलों में स्थायी शिविर स्थापित किए और अब तक अभेद्य रहे अबूझमद (छत्तीसगढ़) क्षेत्र तक पहुंच बनाई. इन निरंतर अभियानों ने पीएलजीए बटालियन को बीजापुर-सुकमा में अपने मुख्य क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर किया और नक्सलियों के 2024 सामरिक जवाबी आक्रमण अभियान (टीसीओसी) की पूर्ण विफलता का कारण बना, जिससे उनके रणनीतिक गढ़ और परिचालन प्रभुत्व का पतन हुआ.

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नक्सलवाद को लेकर 31 मार्च की तारीख अहम

सरकार के पहल और सुरक्षाबलों के एक्शन ने शीर्ष माओवादी नेतृत्व को योजनागत रुप से निष्क्रिय कर दिया गया है. हजारों नक्सलियों ने अपराध का रास्ता छोड़कर हथियारों के साथ संघर्ष करने के बजाय मुख्यधारा के जीवन को चुना है. कुछ क्षेत्र अभी भी बाकी हैं और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा. इसके बाद केंद्र सरकार के गाइडेंस के आधार पर जब 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाए, तो सेंट्रल फोर्स को 31 मार्च 2027 तक टारगेट के तौर पर वापस आ जाना चाहिए, ताकि लोकल सिक्योरिटी फोर्स उनका काम संभाल सकें और इलाके को मैनेज कर सकें. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय सिन्हा ने हाल ही में इसको लेकर जानकारी दी थी और बताया था कि कुछ बल उससे पहले भी वापस जा सकते हैं. बैठकों में इस बात पर सहमति बनी है कि 31 मार्च 2027 को हम एक निश्चित समय सीमा मानकर चलें, हालांकि इसमें थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है.