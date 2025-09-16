छत्तीसगढ़ में अब शहीद जवानों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपये, साय सरकार का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में अब शहीद जवानों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपये, साय सरकार का बड़ा फैसला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है. अब शहीद सैनिकों के परिवारों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. छठी राज्य सैनिक समिति की बैठक में यह बदलाव किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:27 PM IST
छत्तीसगढ़ में अब शहीद जवानों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपये, साय सरकार का बड़ा फैसला

Martyr Soldier In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सैनिकों और उनके परिवारों के हित में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं. इन फैसलों से सैनिकों के सम्मान और कल्याण को बढ़ावा मिलेगा. छठी राज्य सैनिक समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया. सबसे बड़ा बदलाव शहीद सैनिकों के लिए किया गया है. अब युद्ध या सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. यह राशि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है. पहले उन्हें 20 लाख रुपये दिए जाते थे. इसके साथ ही परमवीर चक्र प्राप्त वीर सैनिकों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी.

छत्तीसगढ़ में अब शहीद जवानों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपये
दरअसल, युद्ध और सैन्य कार्रवाई में शहीद सैनिकों की पत्नियों या आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की गई है. अब इन सैनिकों के लिए अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी जाएगी. इसके साथ ही परमवीर चक्र प्राप्त वीर सैनिकों को 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी. सैनिकों के माता-पिता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है.

साय सरकार का बड़ा फैसला
सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि 'मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों और उनके परिजनों का सम्मान हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है. आज सैनिक कल्याण विभाग की 6वीं राज्य सैनिक समिति की बैठक में  युद्ध और सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया. परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को अब 40 लाख की जगह 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों की सहायता राशि भी 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है. साथ ही सैनिकों के माता-पिता को मिलने वाली जंगी इनाम राशि 5 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है. सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को प्रथम भूमि/गृह क्रय करने पर 25 लाख रुपये तक के स्टाम्प शुल्क में छूट देने का भी निर्णय लिया गया'.

 

