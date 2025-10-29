छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से किसान परेशान, धान की फसलों को हो रहा भारी नुकसान

Heavy Rain in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में मोंथा तूफान का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है. जिससे राज्य में लागातार बारिश हो रही है, ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है. बस्तर संभाग में अचानक हुई बारिश से किसानों की मेहनत बेकार हो गई है, क्योंकि खेतों में खड़ी फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं. कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, मनेंद्रगढ़ और बेमेतरा में भी फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दो से तीन दिनों तक छत्तीसगढ़ में अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

बस्तर में बारिश से फसलें खराब

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के असर से प्रदेश के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे धान की फसलें बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं. धान खरीदी शुरू होने से पहले ही आसमान से बरसी आफत ने किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फेर दिया है. ऐसे में किसानों के चेहरों पर परेशानियां साफ दिख रही हैं. बस्तर क्षेत्र में कई गांवों के खेतों में पानी भर गया, जिससे खड़ी धान की फसलें झुककर गिर गई हैं. वहीं, जिन किसानों ने पहले ही फसल काट ली थी, उनकी धान की बोरियां और ढेर खेतों में भीगकर सड़ने लगे हैं. बारिश के कारण खेतों में जमा पानी नालों की ओर बह निकला, जिससे कई जगहों पर कटी हुई धान भी बह गई. ग्राम आदनार में बारिश की तीव्रता इतनी अधिक रही कि एक पुलिया तक टूट गई, जिससे यहां यातायात ही पूरी तरह से बंद हो गया.

यहां भी बारिश

वहीं छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में भी बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया है, यहां के ज्यादातर गांवों में लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की कटाई रुक गई है. कटी हुई फसल खेतों में पड़ी-पड़ी सड़ने लगी है, किसानों का कहना है कि अगर जल्द बारिश नहीं थमी तो उनकी पूरी उपज चौपट हो जाएगी. क्योंकि फसलें पूरी तरह से पक चुकी थी, किसानों की मानें तो उन्होंने इस बार उम्मीद से ज्यादा फसल तैयार की थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया. अब उन्हें सरकारी मदद और उचित मुआवजे की आस है. कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें गांव-गांव भेजी जा रही हैं.

हालांकि राहत की खबर है कि अब बारिश कम होने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता ने बताया कि साइक्लोन का ट्रैक चेंज हो गया है, पहले जो उड़ीसा के मलकाजनगिरी से होता हुआ बस्तर सुकमा से होता हुआ बालोद दुर्ग के आसपास आने वाला था अब वह चेंज होकर तेलंगाना के अंदर दीप होता हुआ तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक पहुंचेगा, उसकी जो स्टेटस है पहले सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था वह बदलकर अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म हो चुका है और 30 तारीख की रात तक वह डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे-धीरे उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा. ऐसे में आने वाले दो दिनों में मौसम साफ हो सकता है.

