Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040552
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

किसानों को बड़ी राहत, तुंहर टोकन ऐप पर टाइम लिमिट खत्म, अब 24 घंटे कटेगा धान टोकन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में धान खरीद को आसान बनाने के लिए किसानों को तुंहर टोकन ऐप के ज़रिए बड़ी राहत दी गई है. धान टोकन लेने की समय सीमा अब हटा दी गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किसानों को बड़ी राहत, तुंहर टोकन ऐप पर टाइम लिमिट खत्म, अब 24 घंटे कटेगा धान टोकन

Tuhar Token App: छत्तीसगढ़ सरकार ने तुंहर टोकन ऐप सिस्टम में अहम बदलाव करके राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है. धान बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन लेने की समय सीमा हटा दी गई है. नई व्यवस्था के तहत किसान अब तुंहर टोकन ऐप के ज़रिए हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे धान के टोकन जेनरेट कर सकते हैं.

तुंहर टोकन ऐप पर टाइम लिमिट खत्म
दरअसल, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान खरीद से जुड़ी एक बड़ी समस्या से काफी राहत मिली है. राज्य सरकार ने 'तुंहर टोकन' ऐप में एक ज़रूरी बदलाव किया है, जिससे धान टोकन लेने की समय सीमा पूरी तरह खत्म हो गई है. अब किसान हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे ऑनलाइन टोकन ले सकते हैं. पहले सुबह 8 बजे विंडो खुलते ही सर्वर अक्सर धीमा हो जाता था या क्रैश हो जाता था, और स्टॉक कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता था, जिससे किसानों को कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था. नई व्यवस्था से धान खरीद की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.

पहले सिर्फ 8 बजे खुलती थी टोकन विंडो
इस नई सिस्टम से पहले किसानों को टोकन लेने में काफी दिक्कतें होती थीं. टोकन विंडो हर दिन सुबह 8 बजे खुलती थी, लेकिन ज़्यादा लोड होने की वजह से सर्वर धीमा हो जाता था या क्रैश हो जाता था. नतीजतन पूरे हफ़्ते के लिए तय स्टॉक सिर्फ़ 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाता था, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को अपने टोकन पाने के लिए कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था.

Add Zee News as a Preferred Source

अब दिन-रात कभी भी मिलेगा धान का टोकन
अब लागू किए गए बदलाव से किसानों को अब तय समय की पाबंदी नहीं रहेगी. वे अब अपनी सुविधा के अनुसार, दिन हो या रात, हफ्ते के सातों दिन (24x7) कभी भी ऑनलाइन धान बेचने के लिए टोकन ले सकते हैं. यह कदम किसानों को सीधा राहत देने और धान खरीद की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने तकनीकी दिक्कतों और समय की पाबंदियों को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

बलौदाबाजार में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई
इस बीच, बलौदाबाजार में ज़िला प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और बाज़ार विभागों की एक संयुक्त टीम ने पलारी और भाटापारा इलाकों में छापे मारे और अवैध रूप से रखे 605 बोरी धान ज़ब्त किए. ज़ब्त किए गए धान की अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपये है. पलारी के लछनपुर गांव से 200 बोरी धान ज़ब्त कर अधिकारियों को सौंप दिया गया, जबकि भाटापारा के तारेगा गांव में एक बिचौलिए के गोदाम से 405 बोरी धान ज़ब्त किया गया और गोदाम को सील कर दिया गया. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध धान की ट्रेडिंग के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsraipur news

Trending news

janjgir champa news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में अचानक बीमार पड़े 25 बच्चे, एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल
Bhopal Hamidia Hospital
GMC में मिले नवजातों के अधजले शव मामले में बड़ा खुलासा, जुड़वां निकले बच्चें...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ BJP विधायक दल की अहम बैठक आज रात 8 बजे, जानें क्या है प्लानिंग और एजेंडा
satna news
इस अस्पताल में पुरुष मरीज महिलाओं का टॉयलेट करेंगे इस्तेमाल, अजीब आदेश से मचा हड़कंप
cm mohan yadav
वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश, CM मोहन यादव ने किया ऐलान
damoh news
38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, पहला बेटा 17 साल का, 9 डिलीवरी घर पर
mp news
MP में सैलरी पेमेंट प्रोसेस हुआ डिजिटल, ट्रेजरी एंड अकाउंट में बदलाव, 1 को वेतन
Food Poisoning
जिंदगी की जंग में एक और युवक ने तोड़ा दम, खजुराहो फूड पॉइजनिंग में अब तक 4 की मौत...
ratlam news
'30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में प्रकट हुए गरुण भगवान! गांव में हो रहा कीर्तन-भजन, देखने उमड़ी भीड़