किसानों को बड़ी राहत, तुंहर टोकन ऐप पर टाइम लिमिट खत्म, अब 24 घंटे कटेगा धान टोकन

Tuhar Token App: छत्तीसगढ़ सरकार ने तुंहर टोकन ऐप सिस्टम में अहम बदलाव करके राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है. धान बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन लेने की समय सीमा हटा दी गई है. नई व्यवस्था के तहत किसान अब तुंहर टोकन ऐप के ज़रिए हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे धान के टोकन जेनरेट कर सकते हैं.

तुंहर टोकन ऐप पर टाइम लिमिट खत्म

दरअसल, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान खरीद से जुड़ी एक बड़ी समस्या से काफी राहत मिली है. राज्य सरकार ने 'तुंहर टोकन' ऐप में एक ज़रूरी बदलाव किया है, जिससे धान टोकन लेने की समय सीमा पूरी तरह खत्म हो गई है. अब किसान हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे ऑनलाइन टोकन ले सकते हैं. पहले सुबह 8 बजे विंडो खुलते ही सर्वर अक्सर धीमा हो जाता था या क्रैश हो जाता था, और स्टॉक कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता था, जिससे किसानों को कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था. नई व्यवस्था से धान खरीद की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.

पहले सिर्फ 8 बजे खुलती थी टोकन विंडो

इस नई सिस्टम से पहले किसानों को टोकन लेने में काफी दिक्कतें होती थीं. टोकन विंडो हर दिन सुबह 8 बजे खुलती थी, लेकिन ज़्यादा लोड होने की वजह से सर्वर धीमा हो जाता था या क्रैश हो जाता था. नतीजतन पूरे हफ़्ते के लिए तय स्टॉक सिर्फ़ 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाता था, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को अपने टोकन पाने के लिए कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता था.

अब दिन-रात कभी भी मिलेगा धान का टोकन

अब लागू किए गए बदलाव से किसानों को अब तय समय की पाबंदी नहीं रहेगी. वे अब अपनी सुविधा के अनुसार, दिन हो या रात, हफ्ते के सातों दिन (24x7) कभी भी ऑनलाइन धान बेचने के लिए टोकन ले सकते हैं. यह कदम किसानों को सीधा राहत देने और धान खरीद की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने तकनीकी दिक्कतों और समय की पाबंदियों को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

बलौदाबाजार में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई

इस बीच, बलौदाबाजार में ज़िला प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और बाज़ार विभागों की एक संयुक्त टीम ने पलारी और भाटापारा इलाकों में छापे मारे और अवैध रूप से रखे 605 बोरी धान ज़ब्त किए. ज़ब्त किए गए धान की अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपये है. पलारी के लछनपुर गांव से 200 बोरी धान ज़ब्त कर अधिकारियों को सौंप दिया गया, जबकि भाटापारा के तारेगा गांव में एक बिचौलिए के गोदाम से 405 बोरी धान ज़ब्त किया गया और गोदाम को सील कर दिया गया. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध धान की ट्रेडिंग के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

