राजधानी में खौफनाक वारदात! पिता ने की बाइक में तोड़फोड़, गुस्साए बेटे ने हंसिया से काटकर ली जान

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गोबरा नवापारा थाना इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने मामूली विवाद पर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. बेटे ने हंसिया से काटकर अपने पिता को मार डाला. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बेटे ने हंसिया से काटकर पिता की ली जान

दरअसल, रायपुर में एक खूनी पारिवारिक झगड़े की चौंकाने वाली घटना ने सबको हिला दिया है. एक बेटे ने हंसिया से अपने पिता को काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी की पहचान राहुल साहू के रूप में हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिता संतोष साहू मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर गुस्से में थे और उन्होंने तोड़फोड़ की थी. पिता अक्सर शराब के लिए अपने बेटे से पैसे मांगता था. पैसे देने से मना करने और सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बेटे ने गुस्से में आकर यह भयानक कदम उठाया.

पिता ने की बाइक में तोड़फोड़

इस भयानक अपराध की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, जो मुख्य रूप से पैसे की मांग और मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर शुरू हुआ था. रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक पिता संतोष साहू अक्सर अपने बेटे से पैसे मांगता था, जिससे बेटा काफी परेशान रहता था. हाल ही में राहुल साहू ने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिससे उसके पिता गुस्सा हो गए. इसी नाराजगी के चलते पिता ने उस नई बाइक में तोड़फोड़ कर दी.

आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिता द्वारा बाइक में तोड़फोड़ करने के बाद राहुल साहू को बहुत गुस्सा आया. गुस्से में उसने घर से हंसिया उठाया और अपने पिता संतोष साहू पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. घटना की जानकारी मिलते ही गोबरा नवापारा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी बेटे राहुल साहू को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस मामले की विस्तार से जांच कर रही है.

रायपुर से दूसरी खबर- 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

दूसरी ओर, दीवार छेदकर लाखों रुपये के मोबाइल फोन चुराने वाले दो इंटर-स्टेट अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. चोरी सिलतरा पुलिस चौकी इलाके के एक व्यवसायिक परिसर में स्थित मोबाइल फोन की दुकान में हुई थी. उन्होंने लाखों रुपये के अलग-अलग ब्रांड के मोबाइल फोन चुराए थे. गिरफ्तार आरोपी ओडिशा और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. चोरी करने के बाद आरोपी मुशीर खान और भगतराम डोंगरी फरार हो गए थे, लेकिन उन्हें ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों से ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया. यह मामला धरसींवा पुलिस स्टेशन का है.