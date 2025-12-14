Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040575
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

राजधानी में खौफनाक वारदात! पिता ने की बाइक में तोड़फोड़, गुस्साए बेटे ने हंसिया से काटकर ली जान

Raipur News: रायपुर में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जहां बेटे ने हसिया से वार कर अपने पिता की हत्या कर दी. हत्या का कारण पैसों की मांग और बाइक खरीदने को लेकर हुआ विवाद था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राजधानी में खौफनाक वारदात! पिता ने की बाइक में तोड़फोड़, गुस्साए बेटे ने हंसिया से काटकर ली जान

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गोबरा नवापारा थाना इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने मामूली विवाद पर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. बेटे ने हंसिया से काटकर अपने पिता को मार डाला. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बेटे ने हंसिया से काटकर पिता की ली जान
दरअसल, रायपुर में एक खूनी पारिवारिक झगड़े की चौंकाने वाली घटना ने सबको हिला दिया है. एक बेटे ने हंसिया से अपने पिता को काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी की पहचान राहुल साहू के रूप में हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिता संतोष साहू मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर गुस्से में थे और उन्होंने तोड़फोड़ की थी. पिता अक्सर शराब के लिए अपने बेटे से पैसे मांगता था. पैसे देने से मना करने और सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद बेटे ने गुस्से में आकर यह भयानक कदम उठाया.

पिता ने की बाइक में तोड़फोड़
इस भयानक अपराध की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, जो मुख्य रूप से पैसे की मांग और मोटरसाइकिल खरीदने को लेकर शुरू हुआ था. रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक पिता संतोष साहू अक्सर अपने बेटे से पैसे मांगता था, जिससे बेटा काफी परेशान रहता था. हाल ही में राहुल साहू ने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिससे उसके पिता गुस्सा हो गए. इसी नाराजगी के चलते पिता ने उस नई बाइक में तोड़फोड़ कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पिता द्वारा बाइक में तोड़फोड़ करने के बाद राहुल साहू को बहुत गुस्सा आया. गुस्से में उसने घर से हंसिया उठाया और अपने पिता संतोष साहू पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. घटना की जानकारी मिलते ही गोबरा नवापारा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी बेटे राहुल साहू को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस मामले की विस्तार से जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: राजधानी की सड़कों पर 'रंगदारी' राज! चाकू की नोक पर युवक से जबरन मंगवाई पैर छूकर माफी, वीडियो वायरल

 

रायपुर से दूसरी खबर- 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार
दूसरी ओर, दीवार छेदकर लाखों रुपये के मोबाइल फोन चुराने वाले दो इंटर-स्टेट अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. चोरी सिलतरा पुलिस चौकी इलाके के एक व्यवसायिक परिसर में स्थित मोबाइल फोन की दुकान में हुई थी. उन्होंने लाखों रुपये के अलग-अलग ब्रांड के मोबाइल फोन चुराए थे. गिरफ्तार आरोपी ओडिशा और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. चोरी करने के बाद आरोपी मुशीर खान और भगतराम डोंगरी फरार हो गए थे, लेकिन उन्हें ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों से ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया. यह मामला धरसींवा पुलिस स्टेशन का है.

TAGS

raipur newschhattisgarh news

Trending news

raipur news
पिता ने की बाइक में तोड़फोड़, गुस्साए बेटे ने हंसिया से काटकर ली जान, फैली सनसनी
satna news
मानवता शर्मसार! 108 एंबुलेंस में मरीज की हुई उल्टियां, चालक ने पत्नी से धुलवाई गाड़ी
chhattisgarh news
किसानों को बड़ी राहत, तुंहर टोकन ऐप पर टाइम लिमिट खत्म, अब 24 घंटे कटेगा धान टोकन
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ के इस जिले में अचानक बीमार पड़े 25 बच्चे, एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल
Bhopal Hamidia Hospital
GMC में मिले नवजातों के अधजले शव मामले में बड़ा खुलासा, जुड़वां निकले बच्चें...
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ BJP विधायक दल की अहम बैठक आज रात 8 बजे, जानें क्या है प्लानिंग और एजेंडा
satna news
इस अस्पताल में पुरुष मरीज महिलाओं का टॉयलेट करेंगे इस्तेमाल, अजीब आदेश से मचा हड़कंप
cm mohan yadav
वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों पर इनामों की बारिश, CM मोहन यादव ने किया ऐलान
damoh news
38 साल की महिला ने 10वें बच्चे को दिया जन्म, पहला बेटा 17 साल का, 9 डिलीवरी घर पर
mp news
MP में सैलरी पेमेंट प्रोसेस हुआ डिजिटल, ट्रेजरी एंड अकाउंट में बदलाव, 1 को वेतन