प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत! महिला टीचर-कर्मचारी से बोला- किसे Kiss करूं और किसे...

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिमड़ा के प्रिंसिपल पर स्कूल की महिला कर्मचारी और लेक्चरर ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. महिलाओं ने बताया कि प्रिंसिपल उन्हें अकेला पाकर अश्लील इशारे करते थे और 'किसको किस करूं, किसको किस करूं और किसको आई लव यू कहूं' जैसी बातें कहते थे. 15 अगस्त को स्कूल बंद होने के बाद उन्होंने एक महिला कर्मचारी को जबरन एक कमरे में उसके साथ छेड़छाड़ की. डर और सामाजिक बदनामी के चलते पीड़ितों ने पहले शिकायत नहीं की. लेकिन अब शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है.

स्कूल प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत!

दरअसल, जशपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिमड़ा की महिला कर्मचारी और लेक्चरर ने प्रिंसिपल सुधीर बरला पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिलाओं के मुताबिक, आरोपी प्रिंसिपल उन्हें अकेला पाकर अश्लील इशारे करता था. वह बार-बार "किस करूं, किसे आई लव यू कहूं" जैसी अश्लील बातें कहता था. 15 अगस्त की घटना के बाद महिलाओं ने डर और लोक-लाज को पीछे छोड़कर रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं शिक्षा विभाग ने विभागीय कार्रवाई की बात कही है.

जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिमड़ा में 15 अगस्त को स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब सभी कर्मचारी घर चले गए थे, तब एक महिला कर्मचारी कमरे का दरवाजा बंद करने आई. इस दौरान प्रिंसिपल सुधीर कुमार बरला ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. उसने महिला के साथ अश्लील हरकतें कीं. और मना करने पर धमकाया भी. शिकायत कहा है कि प्रिंसिपल उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था.

आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपी प्राचार्य सुधीर कुमार बरला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है. वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्य की हरकत को अत्यंत गंभीर और निंदनीय बताते हुए कहा कि विभागीय कार्रवाई के लिए संभागीय आयुक्त को लेटर भेजा है. (सोर्स- दैनिक भास्कर)

