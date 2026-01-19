Advertisement
बस्तर-सरगुजा में विकास की रफ्तार, पहली बार 1000 कटे हुए गांवों में चलेंगी बसें, 57 रूट पर सेवा हुई शुरू

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में CM ग्रामीण बस सेवा योजना के विस्तार से आज़ादी के बाद पहली बार 1,000 ऐसे गांवों तक बस सेवा पहुंचेगी जो पहले कनेक्टेड नहीं थे. इससे बस्तर और सरगुजा जैसे दूरदराज के इलाकों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:59 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सीएम ग्रामीण बस सेवा योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है. इस योजना के तहत, आज़ादी के बाद पहली बार राज्य के लगभग 1,000 ऐसे गांवों को बस सेवा से जोड़ा जा रहा है, जहां पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था. इस पहल को विकास की एक नई राह के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे दूरदराज और आदिवासी इलाकों में.

इस योजना के तहत पूरे राज्य में 100 नए बस रूट बनाए गए हैं. इनमें से 57 रूट पर बस सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे 410 से ज़्यादा गांवों के लोगों को सीधा फायदा हो रहा है. अब गांव वालों के लिए जिला मुख्यालय, बाज़ार, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

आजादी के बाद पहली बार पहुंचविहीन गांवों तक पहुंचेंगी बसें
दरअसल, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना अब उन इलाकों तक पहुंच रही है, जहां आज़ादी के सात दशक बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था. इस योजना का मुख्य मकसद राज्य के ऐसे 1,000 गांवों को बस सेवाओं से जोड़ना है, जो भौगोलिक मुश्किलों के कारण मुख्यधारा से कटे हुए थे. यह सेवा खासकर बस्तर और सरगुजा डिवीजनों के आदिवासी बहुल इलाकों में एक मील का पत्थर साबित हो रही है. अब तक 57 अलग-अलग रूटों पर बस सेवाएं सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं, जिससे 410 से ज़्यादा गांवों के हजारों ग्रामीणों को सीधा फायदा हो रहा है.

आवागमन सुगम
इस पहल से न केवल ग्रामीणों का आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिली है. अब ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र आसानी से कॉलेज जा सकेंगे, मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा और किसान अपनी उपज लेकर मंडियों तक पहुंच सकेंगे. मुख्यमंत्री की यह पहल 'अंतिम व्यक्ति' तक विकास पहुंचाने के संकल्प को धरातल पर उतार रही है, जिससे वनांचलों में विकास के नए द्वार खुल रहे हैं.

खुल रहे विकास के रास्ते
इस पहल से न सिर्फ गांव वालों के लिए आना-जाना आसान हुआ है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी तेज़ी आई है. अब ग्रामीण इलाकों के छात्र आसानी से कॉलेज जा सकते हैं, मरीज़ों को समय पर अस्पतालों में ले जाया जा सकता है, और किसान अपनी फसल मंडियों तक पहुंचा सकते हैं. मुख्यमंत्री की यह पहल विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता को हकीकत में बदल रही है, जिससे आदिवासी और दूरदराज के इलाकों में तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं.

