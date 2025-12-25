Advertisement
ओडिशा में नक्सलियों का एनकाउंटर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर, CG में भी था एक्टिव

Naxali Encounter: ओडिशा के कंधमाल में हुए नक्सली एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली गनेश उइके भी मारा गया है, जो बस्तर में नक्सली अभियान के खात्मे में बड़ी सफलता है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:54 PM IST
एनकाउंटर में पांच नक्सली ढेर
एनकाउंटर में पांच नक्सली ढेर

Naxali Ganesh Uike Encounter: नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों और पुलिस का अभियान जारी है. छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य ओडिशा के कंधमाल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पांच नक्सलियों को ढेर किया गया है. बताया जा रहा है कि इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली गनेश उइके भी शामिल है, जबकि इनमें दो महिला नक्सली भी शामिल हैं. मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं. यह पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है. क्योंकि यह नक्सली बस्तर में भी एक्टिव माने जाते थे. 

गनेश उइके ढेर 

ओडिशा के कंधमाल में हुई नक्सली मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उईके के मारे जाने की खबर है. गणेश उईके पर लगभग 1करोड़ 20 लाख रुपए रुपए का इनाम घोषित था. गणेश उईके को पाका हनुमंथु और राजेश तिवारी के नाम से भी जाना जाता है. वह लंबे अरसे से ओडिशा राज्य में था और सक्रिय माओवादी संगठन में अहम भूमिका निभा रहा था. वह छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव रहा है, लेकिन फिलहाल उसे ओडिशा राज्य की जिम्मेदारी नक्सली संगठन में मिली थी, उसकी तलाश 7 राज्यों में थी. क्योंकि वह साउथ सब जोनल का इंचार्ज था. गनेश तेलंगाना के नलगोंडा जिले का रहने वाला था. जिसे खूंखार नक्सली माना जाता था. ऐसे में उसका मारा जाना पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के इस जिले में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च, सिर्फ एक बींब के सहारे खड़ा

कंधमाल हुए एनकाउंटर में फिलहाल ऑपरेशन जारी है. कंधमाल जिले के चाकापाड़ इलाके में यह मुठभेड़ हुई है, जहां सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है. एसओजी और सीआरपीएफ जवानों की संयुक्त पार्टी मौके पर मौजूद है, जहां दो महिला समेत तीन नक्सलियों के शव बरामद में हुए हैं. मौके से दो नग आईएनएसएएस राइफल वा एक नग 303 रायफल मिली है. उड़ीसा पुलिस के डीआईजी इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. 

बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बस्तर के साथ-साथ सभी पड़ोसी जिलों में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है. जिसमें अब तक बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए हैं. नक्सलियों को फिलहाल एक इलाके में समेट कर उन्हें ढेर किया जा रहा है. ऐसे में नक्सलियों के पास अब भागने का ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है.

ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ के इस शहर को मिला नगर पालिका का दर्जा, बढ़ेगा बजट, खास माना जाता है यह शहर 

