छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

EX DGP Vishwaranjan Passes Away-छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन हो गया है. शनिवार रात पटना के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. विश्वरंजन पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और पटना में उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है. 2007 में विश्वरंजन को छत्तीसगढ़ का डीजीपी बनाया गया था. वे चार वर्षों तक इस पद पर रहे थे. विश्वरंजन छत्तीसगढ़ के 6वें डीजीपी बने थे.

एक महीने पहले बिगड़ी थी तबीयत

पूर्व डीजीपी विश्वरंजन की तबीयत पिछले महीने बिगड़ गई थी. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी. पूर्व डीजीपी विश्वरंजन को कार्डियक संबंधी समस्या हुई थी. इलाज के दौरान उनकी हालत गंभीर बनी रही और शनिवार को उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली.

छत्तीसगढ़ के 6वें डीजीपी रहे

विश्वरंजन छत्तीसगढ़ के छठवें डीजीपी रहें हैं. 2007 में उन्हें राज्य सरकार ने डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी थी. वे लगभग चार सालों तक इस पद पर रहे थे. अपने कार्यकाल के दौरान विश्वरंजन ने पुलिस प्रशासन में कई अहम सुधार किए थे. उनके नेतृत्व में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था.

लंबे समय तक आईबी में रहे

विश्वरंजन 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी थे. उनका प्रशासनिक अनुभव काफी व्यापक रहा है. मध्यप्रदेश के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला था, इससे पहले वे कभी छत्तीसगढ़ में पदस्थ नहीं रहे थे. उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में लंबे समय तक एडिशनल डायरेक्टर जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दीं हैं.

