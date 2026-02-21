सरेंडर के बाद कैसी है एक पूर्व नक्सली की लाइफ? मेंटल चैलेंज, पत्नी-परिवार, राजनीति समेत हर मुद्दे पर की बात

Former Maoist Leader Sonu Bhupathi Interview: यह एक दिन का फैसला नहीं था. मैं वर्षों से कामकाज का अवलोकन कर रहा था और हमने जो गलतियां कीं, उनके बारे में सोच रहा था. सरेंडर के बाद पत्नी के साथ रिश्ता वैसा ही है और कोई मेंटल प्रेशर महसूस नहीं होता. पहले से इस बदलाव के लिए तैयार था और बाहर की जिंदगी उम्मीद से ज्यादा आसान है. ये बातें CPI (माओवादी) के पूर्व नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​सोनू उर्फ भूपति ने कही है और सरेंडर के बाद अपनी लाइफ में आए बदलाव पर बात की है. सोनू ने सरेंडर की बाद की लाइफ क साथ ही मेंटल चैलेंज, पत्नी-परिवार और राजनीति समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है. बता दें कि भूपति ने पिछले साल 15 अक्टूबर को गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाला था, जो राज्य में इस तरह के सबसे बड़े सरेंडर में से एक था.

सरेंडर को लेकर भूपति ने क्या कहा?

भूपति का कहना है कि सरेंडर करने से पहले किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से कोई बातचीत नहीं की. भूपति ने कहा, 'मैंने गढ़चिरौली में सरेंडर किया, क्योंकि मैं यहां बहुत लंबे समय से हूं.' 'जल, जंगल, ज़मीन' के अक्सर इस्तेमाल होने वाले नारे पर मुस्कुराते हुए कहा, 'कोई भी 'जल, जंगल, जमीन' के लिए पार्टी में शामिल नहीं होता. भारत की आबादी का सिर्फ 8.4 परसेंट आदिवासी हैं, जो लगभग 10 करोड़ हैं. बाकी आबादी का क्या? मुद्दा शोषण है. हम सभी दबे-कुचले लोगों के लिए बदलाव चाहते हैं.'

मेंटल चैलेंज, पत्नी-परिवार, राजनीति समेत हर मुद्दे पर बात

इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अपनी पत्नी तारक्का के साथ सरेंडर के बाद की जिंदगी के बारे में बात करते हुए भूपति ने बताया कि उनका रिश्ता वैसा ही है और उन्हें कोई मेंटल प्रेशर महसूस नहीं होता. भूपति ने बताया, 'मैं पहले से इस बदलाव के लिए तैयार था और यह पक्का किया कि दूसरे भी मेंटली तैयार रहें. बाहर की जिंदगी उम्मीद से ज्यादा आसान है.'

नक्सल संगठन के भविष्य पर भूपति ने कहा, 'बहुत कम कैडर बचे हैं.' जब पूछा गया कि क्या यह मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा? इस पर भूपति ने कहा, 'कई राज्य अब खाली हैं. परिवार अब अपने बच्चों को वापस लाने में मदद के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं. लेकिन, विचारधारा से जुड़े कैडर को मनाना मुश्किल है. कुछ लोग रुकने के लिए पक्के इरादे वाले हैं. हम सभी (सरेंडर करने वाले कैडर) से कह रहे हैं कि वे अनुशासित और ईमानदार जीवन जिएं. पार्टी में हमने जो भी अच्छा सीखा है, उसे भूलना नहीं चाहिए.'

भूपति ने क्यों किया था सरेंडर करने का फैसला?

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भूपति ने बताया, 'सशस्त्र संघर्ष में शामिल लोगों के लिए मुख्यधारा में लौटने और जनता के बीच काम करने का समय आ गया है. बदलती जमीनी परिस्थितियों ने निरंतर सशस्त्र संघर्ष को अव्यावहारिक बना दिया है और शेष कैडरों से भी इसी मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया है.' अपने फैसले पर विचार करते हुए सोनू ने कहा, 'यह एक दिन का फैसला नहीं था. मैं वर्षों से पार्टी के कामकाज का अवलोकन कर रहा था और हमने जो गलतियां कीं, उनके बारे में सोच रहा था.'

कैसे खत्म होने की कगार पर आया माओवादी नेटवर्क?

भूपति ने आगे बताया, 'नोटबंदी ने माओवादी नेटवर्क को भारी आर्थिक झटका दिया. हमें भारी नुकसान हुआ, क्योंकि बड़ी मात्रा में नकदी का लेन-देन नहीं हो सका. कुछ धनराशि तो कभी वापस ही नहीं मिली. एक समय मैंने व्यक्तिगत रूप से लगभग 20 करोड़ रुपये का लेन-देन किया था.' भूपति ने कहा कि सरकार द्वारा माओवादियों को मुख्यधारा के जीवन में लौटने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील ने भी उनके समूह द्वारा लिए गए सामूहिक निर्णय में योगदान दिया.

भूपति का क्या है आगे का प्लान?

दशकों तक भूमिगत रहने के बाद अब जंगल से बाहर रह रहे सोनू उर्फ भूपति ने विद्रोह में सक्रिय लोगों से अपनी अपील दोहराई. भूपति ने कहा, 'हालात बदल गए हैं. आज की स्थिति में सशस्त्र संघर्ष जारी नहीं रह सकता. उन्हें अस्थायी रूप से हथियार डाल देने चाहिए और जनता के बीच काम करना चाहिए. आंदोलनों को बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा. हम रूढ़ियों में फंसे नहीं रह सकते.' फ्यूचर प्लान के बारे में सोनू ने कहा कि आगे इरादा महाराष्ट्र में ही रहने और संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करने का है. सोनू ने कहा, 'संविधान के कारण ही हम बाहर आए हैं. हम इसके अनुसार काम करेंगे और लोगों के मुद्दों को उठाएंगे. आंदोलन और राजनीति आपस में जुड़े हुए हैं और अब वह लोकतांत्रिक तरीकों से अपना काम जारी रखना चाहते हैं.

राजनीति में जाने को लेकर क्या है प्लान?

अपने भविष्य के बारे में भूपति ने कहा, 'पहले की तरह मैं लोगों के बीच जाऊंगा. संविधान हमें अधिकार देता है और हम उसी के हिसाब से काम करेंगे.' क्या चुनावी राजनीति में आएंगे? इस पर हंसते हुए भूपति ने कहा, 'मैंने कभी राजनीति नहीं छोड़ी' चुनाव लड़ने के सवाल पर भूपति ने मुस्कुराते हुए कहा, 'इस देश में चुनाव लड़ने के लिए आपको अडानी और अंबानी के सपोर्ट की जरूरत होती है.'