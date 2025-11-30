Advertisement
राजनांदगांव में 80 लाख की बड़ी ठगी, फर्जी कोर्टरूम दिखाकर बुजुर्ग महिला को फंसाया, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था आरोपी

Rajnandgaon News: राजनांदगांव में एक बुजुर्ग महिला को 'डिजिटल अरेस्ट' का डर दिखाकर साइबर ठगों ने 80 लाख रुपये की ठगी की है. ठगों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 30, 2025, 10:20 AM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक बेहद खतरनाक साइबर अपराध सामने आया है, जिसमें पाश कॉलोनी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाकर 80 लाख रुपये की ठगी कर ली गई. घटनाक्रम की शुरुआत एक फोन कॉल से हुई, जिसमें कॉलर ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया और दावा किया कि उनका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है. 

फर्जी कोर्टरूम दिखाकर बुजुर्ग महिला को फंसाया
दरअसल राजनांदगांव शहर की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाली एक बुज़ुर्ग महिला के पास एक फोन आया. फ़ोन करने वाले ने खुद को सरकारी अफ़सर बताया और कहा, "आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्तेमाल हुआ है. आप अभी डिजिटल अरेस्ट में हैं." आवाज़ इतनी डरावनी और डराने वाली थी कि महिला समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है. उसे एक नकली "कोर्टरूम" वीडियो कॉल पर दिखाया गया, जहां नकली जज और अफ़सर मौजूद थे. उससे कहा गया, "अगर आप बेगुनाह साबित होना चाहती हैं, तो अपना बैंक बैलेंस हमारी मॉनिटरिंग टीम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें. वेरिफ़िकेशन के बाद सब कुछ वापस कर दिया जाएगा, 30% एक्स्ट्रा के साथ."

पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था आरोपी
डरी हुई महिला ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगभग 80 लाख रुपये इन साइबर जालसाजों को दे दिए. राजनांदगांव पुलिस ने तुरंत शिकायत पर कार्रवाई की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने जांच की ज़िम्मेदारी ली. टेक्निकल ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन और एक इंटरस्टेट ऑपरेशन के बाद आरोपियों में से एक, राधेश्याम को राजस्थान में गिरफ्तार कर लिया गया. हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार किया गया युवक B.Com ग्रेजुएट था और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था.

पुलिस ने की अपील
सूत्रों से पता चला है कि डिजिटल अरेस्ट के पीछे का गैंग एक संगठित  साइबर गैंग है. पुलिस ने अब दूसरे सस्पेक्ट्स की पहचान करने और उन्हें अरेस्ट करने के लिए टीमें लगा दी हैं. पुलिस ने लोगों से कहा है कि अगर उन्हें पुलिस, बैंक या सरकारी अधिकारी होने का दावा करने वाले और पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डालने वाले किसी भी व्यक्ति का कॉल आए, तो वे तुरंत 100 या 1930 पर कॉन्टैक्ट करें.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

