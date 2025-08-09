 ...जब गरियाबंद का लड़का बना 'स्टार', कोहली-डीविलियर्स के आए कॉल, रजत पाटीदार ने प्यार से मांगी ये चीज
Chhattisgarh

...जब गरियाबंद का लड़का बना 'स्टार', कोहली-डीविलियर्स के आए कॉल, रजत पाटीदार ने प्यार से मांगी ये चीज

Indian Cricketer Mobile Number: गरियाबंद के एक गांव में एक युवक के पास गलती से टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर का मोबाइल नंबर आ गया, जिसके बाद उसे लगातार विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के कॉल आने लगे. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:48 PM IST
गरियाबंद का लड़का बना 'स्टार'
गरियाबंद का लड़का बना 'स्टार'

Indian Cricketer Call: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के माडागांव में एक फिल्मी स्टाइल का मामला सामने आया है. जिसे सुनते ही हर जगह चर्चाएं हो रही हैं. सिर्फ 21 साल के युवक मनीष बीसी को अचानक क्रिकेटर रजत पाटीदार का पुराना मोबाइल नंबर अलॉट हो गया. इसके बाद मनीष को विराट कोहली, यश दयाल और एबी डिविलियर्स जैसे बड़े क्रिकेटरों के कॉल आने लगे. शुरूआत में तो मनीष और उसके दोस्त खेमराज को लगा, कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे कॉल बढ़ते गए, मामला और भी दिलचस्प होता गया.

बताया जा रहा है, यह मामला 28 जून 2025 का है. जब मनीष ने देवभोग के एक मोबाइल सेंटर से नया सिम लिया. सेंटर संचालक ने सामान्य प्रक्रिया के तहत 81032776** नंबर जारी किया. कुछ दिन बाद मनीष ने इस नंबर पर वॉट्सऐप इंस्टॉल किया तो प्रोफाइल में रजत पाटीदार की फोटो दिखाई दी. पहले तो सबने इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा, लेकिन जल्द ही अनजान नंबरों से कॉल आने शुरू हो गए. कॉल करने वाले खुद को बड़े क्रिकेटर्स बता रहे थे और मनीष को ‘रजत भाई’ कहकर पुकार रहे थे.

15 दिन तक चला मामला
करीब 15 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा, मनीष और खेमराज, जो खुद क्रिकेट के शौकीन हैं, मजाक-मस्ती में इन कॉल्स का जवाब देते रहे. इसी बीच असली रजत पाटीदार ने मामला समझने के लिए MP साइबर सेल से मदद मांगी. साइबर सेल ने गरियाबंद पुलिस से संपर्क किया और गांव में पुलिस पहुंच गई. बताया जाता है कि रजत पाटीदार ने खुद मनीष को फोन कर प्यार से सिम वापस देने की बात कही, लेकिन मनीष ने इसे भी मजाक समझा. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तो सिम वापस ले ली.

क्रिकेटर के घर भेजी सिम
वहीं देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह ने बताया कि तकनीकी कारणों से रजत पाटीदार का नंबर 90 दिनों तक बंद रहा और नियम के अनुसार, बंद नंबर को नया ग्राहक ले सकता है. यही कारण था कि यह नंबर मनीष को अलॉट हो गया. पुलिस ने मनीष के पिता से बात की और सिम को वापस क्रिकेटर के पते पर भेज दिया गया.

मानसिक रूप से कमजोर
मनीष के पिता ने बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है और अपने भाई खेमराज के साथ किराना दुकान में बैठता है. खेमराज विराट कोहली का बड़ा फैन है, इसलिए जब भी क्रिकेटर्स के कॉल आते, दोनों भाई उत्साह से बात करते. इस घटना को दोनों भाई अपनी जिंदगी का यादगार पल मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी क्रिकेटर रजत पाटीदार उनसे मिलने जरूर आएंगे.

