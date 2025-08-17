Gariaband Naxal News: गरियाबंद में 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 16 लाख कैश समेत हथियार भी बरामद, पूछताछ जारी

Gariaband Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जहां चार नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. सरेंडर करने वालों में दो महिला और दो पुरुष शामिल हैं, जिनके नाम दीपक, कैलाश, रनिता और सुजाता बताए जा रहे हैं. यह घटना जिले में नक्सली गतिविधियों पर बड़ा असर डालने वाली मानी जा रही है.

सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने अपने ठिकानों से भारी मात्रा में सामान भी डंप किया. पुलिस ने मौके से 31 जिंदा कारतूस, दो खाली मैगजीन, 8 बीजीएल, नक्सली वर्दी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डेटोनेटर बरामद किए हैं. इसके अलावा लगभग 16 लाख रुपये नगद और 12 बोर के राउंड भी जब्त किए गए.

नक्सलियों से पूछताछ जारी

फिलहाल पुलिस सरेंडर करने वाले नक्सलियों से पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं. इस मौके पर रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा, नक्सल ऑपरेशन के आईजी अंकित गर्ग समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी गरियाबंद पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. (रिपोर्टः तनेश्वर साहू/ गरियाबंद)

