पत्नी की किचकिच से 'लाल' हुआ पति, गुस्से में ट्रांसफार्मर पर चढ़कर किया हाई-वोल्टेज ड्रामा
CG News: गरियाबंद जिले में एक युवक अचानक से 33 केवी के ट्रांसफार्मर पोल पर चढ़ने लगा. युवक को पोल पर चढ़ता देख आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई. पोल पर चढ़े युवक ने पत्नी से तंग आकर मरने की बात कर रहा था.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:35 PM IST
gariaband news
gariaband news

Man Climbed Transformer in CG: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से अजब गजब मामला सामने आया है. यहां एक युवक अपनी पत्नी की वजह से 33 केवी के ट्रांसफार्मर पोल पर चढ़ गया. युवक के पोल पर चढ़ते ही सबकी निगाहें आसमान में ही अटक गई. हर कोई ट्रांसफार्मर पोल पर चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे को ध्यान से देख रहा था. कुछ लोग युवक को उतारने की कोशिश भी कर रहे थे लकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था. गनीमत रही की ट्रांसफार्मर  पर बिजली का संचालन नहीं था. 

ट्रांसफार्मर पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा
ये पूरा मामला फिंगेश्वर के बिजली दफ्तर के पास का है. जहां पास में लगे एक 33 KV ट्रांसफार्मर पोल पर युवक बेखौफ चढ़ गया. युवक नशे की हालत में था और बिना किसी डर के सुपरमैन की तरह ट्रांसफार्मर पर कदम आगे बढ़ाता गया. युवक को पोल पर चढ़ते देख एक शख्स ने फौरन बिजली ऑफिस पहुंचकर बिजली सप्लाई बंद करने की बात कही. गलीमत थी की पोल पर बिजली आपूर्ती पहले से ही थप थी. करीब डेढ़ घंटे तक युवक ने ट्रांसफार्मर  पर तमाशा मचाए रखा.

ये थी ट्रांसफार्मर पर चढ़ने की वजह
ट्रांसफार्मर पर युवक को चढ़े देख लोगों को पहले कुछ समछ नहीं आया, लेकिन पुलिस की मदद से जैसे तैसे युवक को पोल से नीचे उतारा तब सारा मामला सामने आया. युवक ने बताया कि पत्नी से उसका झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से गुस्से में उसने ये कदम उठाया. युवक ने आगे कहा कि उसे मरना है, वह जीना नहीं चाहता उसकी जिंदगी खराब हो गई है. युवक की पहचान शंभू देवार के रूप में हुई है जो देवार मोहल्ला का रहने वाला है. हालांकि युवक को समझाबुझाकर बाद में घर भेज दिया गया.

ट्रांसफार्मर पर हुआ भयावह हादसा
इस घटना के कुछ महीने पहले ही वेद राम साहू की मौत हो चुकी है. वेद पेशे से ठेका श्रमिक थे जिसकी ट्रांसफार्मर में डीओ चढ़ाने के दौरान मौत हो गई थी. ये हादसा इतना भयावह था कि स्थानीय लोगों को आज भी ये घटना पूरी तरह से याद है. करंट की चपेट में आने से युवक के दोनों पैरों के घुटनों के नीचे से चिंगारी और धुआं उठने लगा. रायपुर हॉस्पिटल  में युवक की मौत हो गई. बताया गया कि ट्रांसफार्मर में अचानक से 33 केवी की सप्लाई हो गई थी जिसकी वजह से युवक करंट की चपेट में आया.

;