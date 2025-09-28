गौरेला-पेंड्रा NH-45 की खस्ताहाल सड़क पर जनाक्रोश, ग्रामीणों-नेताओं ने किया चक्का जाम

Gauresla Pendra Traffic Jam: गौरेला-पेंड्रा राजमार्ग क्रमांक 45 पर खस्ताहाल और जर्जर सड़कों के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों से आक्रोशित जनप्रतिनिधि और नागरिक आज मुख्य मार्ग पर उतर आए. पेंड्रा-गौरेला मुख्य मार्ग पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में आमजनों ने सड़क पर बैठकर धरना-प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया.

आंदोलनकारियों का कहना था कि बीते दो सप्ताह में खस्ताहाल सड़क के कारण लगभग हर सप्ताह एक या एक से अधिक मौतें हो रही हैं, लेकिन लोकनिर्माण विभाग मरम्मत कार्य को लेकर पूरी तरह निष्क्रिय है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि विभाग का जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर समस्या सुने. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर सभी गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र होगा.

एक घंटा यातायात ठप

धरना प्रदर्शन के दौरान सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. हालांकि, आंदोलनकारियों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को मार्ग में मुक्त रखा. स्थिति गंभीर होती देख लोकनिर्माण विभाग की एसडीओ मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि गड्ढा भराई का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा. (रिपोर्टः दुर्गेश, पेंड्रा)

