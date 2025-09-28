Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2940250
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

गौरेला-पेंड्रा NH-45 की खस्ताहाल सड़क पर जनाक्रोश, ग्रामीणों-नेताओं ने किया चक्का जाम

Gauresla Pendra News: गौरेला-पेंड्रा राजमार्ग क्रमांक 45 की जर्जर और खस्ताहाल सड़क के कारण लगातार दुर्घटनाओं से आक्रोशित नागरिक और जनप्रतिनिधि सड़क पर उतर आए. पूर्व और वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौरेला-पेंड्रा NH-45 की खस्ताहाल सड़क पर जनाक्रोश
गौरेला-पेंड्रा NH-45 की खस्ताहाल सड़क पर जनाक्रोश

Gauresla Pendra Traffic Jam: गौरेला-पेंड्रा राजमार्ग क्रमांक 45 पर खस्ताहाल और जर्जर सड़कों के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मौतों से आक्रोशित जनप्रतिनिधि और नागरिक आज मुख्य मार्ग पर उतर आए. पेंड्रा-गौरेला मुख्य मार्ग पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में आमजनों ने सड़क पर बैठकर धरना-प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया.

आंदोलनकारियों का कहना था कि बीते दो सप्ताह में खस्ताहाल सड़क के कारण लगभग हर सप्ताह एक या एक से अधिक मौतें हो रही हैं, लेकिन लोकनिर्माण विभाग मरम्मत कार्य को लेकर पूरी तरह निष्क्रिय है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि विभाग का जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर समस्या सुने. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर सभी गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र होगा.

एक घंटा यातायात ठप
धरना प्रदर्शन के दौरान सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. हालांकि, आंदोलनकारियों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को मार्ग में मुक्त रखा. स्थिति गंभीर होती देख लोकनिर्माण विभाग की एसडीओ मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि गड्ढा भराई का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा. (रिपोर्टः दुर्गेश, पेंड्रा)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "राजनांदगांव" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

pendra newschhattisgarh news

Trending news

chhattisgarh news
एशिया कप-2025 फाइनल का जोश, शनिदेव धाम में गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे
Satna Crime
51 तक गिनती करो, नवरात्रि में होंगे देवी के दर्शन.., आंख खुलते ही महिला के उड़े होश
MP Crime News
मुर्गा देने से किया मना, तो भड़क गया कलयुगी बेटा, गुस्से में बाप पर बरसाई लाठियां
festival special trains
त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत, एमपी समेत इन 3 प्रदेशों के लिए चलेंगी 8 ट्रेनें
mauganj tehsildar suspended
किसान का कॉलर पकड़ना पड़ा महंगा! मऊगंज तहसीलदार सस्पेंड
cg raipur news
रायपुर AIIMS के डॉ.पुगाझेंथन थंगाराजू को मिला दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों का दर्जा
latest narmadapuram news
ये क्या हुआ! कचरा समझकर कूड़ेदान में फेंक दिए डायनासोर के जीवाश्म, मचा हड़कंप
Chhindwara News
पूरे देश से अलग है छिंदवाड़ा के इस गांव का दशहरा,रावण दहन नहीं बल्कि होती है पूजा
Ambikapur News
अंबिकापुर में अंजलि अरोड़ा का शो कैंसिल, एल्विश यादव को भी लौटना पड़ा था
bhopal news
वारंटी पीरियड में मोबाइल ठीक करने के लिए मांगे पैसे, कंपनी को लग गई बड़ी चपत, जानें
;