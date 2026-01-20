Advertisement
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, 525 पदों पर निकली भर्ती, इन्हें मिलेगा बोनस अंक

Govt Job: छत्तीसगढ़ में 525 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. कोरोना वॉरियर्स को इन भर्तियों में बोनस अंक दिया जाएगा.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 20, 2026, 04:27 PM IST
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी

Chhattisgarh Govt Job: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में 525 पदों पर भर्तियां निकली हैं. हालांकि यह भर्तियां बस्तर जिले में होगी, जिसके लिए कोरोना वॉरियर्स को इन भर्तियों में बोनस अंक भी दिया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग में निकली इन भर्तियों में स्टाफ नर्स जिसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए पद हैं, वहीं वार्ड बॉय, वार्ड आया के पदों पर भर्तियां हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक यह भर्तियां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तहत होगी. यानि टेस्ट के बाद ही इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. हेल्थ से जुड़े लोगों के पास स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी का अच्छा मौका है. 

कोरोना वॉरियर्स को बोनस अंक 

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि कोरोना वॉरियर्स को इन भर्तियों में बोनस अंक दिया जाएगा. बस्तर जिले के सीएमएचओ की तरफ से यह जानकारी दी गई है. हालांकि इसके लिए उन्हें अपना अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जिन्होंने भी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में लगातार 6 महीने तक काम किया है, उन्हें ही इस चयन प्रक्रिया में बोनस अंक दिया जाएगा. ऐसे में उन्हें बोनस अंक लाने के लिए अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होना. प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को अपने-अपने जिले के सीएमएचओ के कार्यालय में आवेदन करना होगा. जिसमें उन्हें कोरोना काल के दौरान किए गए काम की पूरी जानकारी देनी होगी. 

आवेदन की प्रक्रिया 

आवेदकों को अपने आवेदन ऑफलाइन जिले के स्वास्थ्य विभाग में जमा कराने होंगे. जबकि अभ्यर्थियों को अपना अनुभव प्रमाण पत्र 29 जनवरी 2026 जमा करना होगा. प्रमाण पत्र के कागज भी स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे. सभी निराकरण पूरी तरह से चेक करने के बाद 10 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cghealth.nic.in पर जानकारी अपलोड की जाएगी. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सभी से अपील की है वह आखिरी तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपने दस्तावेज जमा करा दें. 

दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू होगी और 8 फरवरी 2026 तक चलेगी. इसके बाद 10 से 18 फरवरी के बीच प्राविधिक मेरिट सूची जारी होगी. अगर किसी कोई आपत्ति होगी तो वह 19 से 24 फरवरी के बीच अपना दावा पेश कर सकता है. 

