15 दिन से सड़क पर खड़ी लावारिस काली थार बनी 'लाश घर', अंदर मिली अर्धनग्न सड़ी-गली लाश, देख सिहर उठे लोग

Body Found in Thar-छत्तीसगढ़ के रायपुर के टाटीबंध में शुक्रवार शाम को उस वक्ति हड़कंप मच गया जब एक लावारिस खड़ी काली थार के अंदर युवक का अर्धनग्न हालत में शव मिला. थार के अंदर से 2-3 पुरानी सड़ी-गली लाश मिली है. बताया जा रहा है कि थार एक शोरूम के सामने सर्विस रोड पर खड़ी हुई थी. राहगीर को बदबू आने पर गाड़ी के अंदर लाश होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. यह मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है.

बदबू आने पर हुआ खुलासा

जानकारी के अनुसार, रालास महिंद्रा शोरूम के सामने सर्विस रोड से एक व्यक्ति गुजर रहा था, तभी उसे बदबू आई. युवक ने थार के अंदर झांककर देखा तो अर्धनग्न अवस्था में एक लाश पड़ी थी. उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को बरामद किया और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.

कुछ दिन पहले हुआ था एक्सीडेंट

करीब 15 दिन पहले थार गाड़ी का भिलाई-3 के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद गाड़ी को खींचकर रालास महिंद्रा शोरूम टाटीबंध के सामने छोड़ दिया गया था. गाड़ी शोरूम के सामने ही सर्विस रोड पर खड़ी हुई थी. लेकिन गाड़ी की खिड़की लॉक नहीं थी. लगभग 6 बजे के करीब एक राहगीर जब वहां से गुजर रहा था. बदबू आने पर उसने गाड़ी में झांककर देखा तो उसमें युवक की लाश नजर आई. उसने तुरंत आमानाका पुलिस को सूचना दी.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने वाहन को सील कर गहनता से जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्च्युरी भेज दिया है. पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है, फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है. वहीं फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी से सैंपल्स लिए हैं जो लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे.

