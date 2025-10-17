Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2966320
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

15 दिन से सड़क पर खड़ी लावारिस काली थार बनी 'लाश घर', अंदर मिली अर्धनग्न सड़ी-गली लाश, देख सिहर उठे लोग

Raipur News-रायपुर में एक काली थार में 2-3 दिन पुराना सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई. कार से अंदर अर्धनग्न अवस्था में युवक का शव मिला है. थार गाड़ी कार शोरूम के सामने सर्विस रोड़ पर खड़ी, जब वहां से गुजर रहे व्यक्ति को बदबू आई तो अंदर लाश की जानकारी मिली. अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

15 दिन से सड़क पर खड़ी लावारिस काली थार बनी 'लाश घर', अंदर मिली अर्धनग्न सड़ी-गली लाश, देख सिहर उठे लोग

Body Found in Thar-छत्तीसगढ़ के रायपुर के टाटीबंध में शुक्रवार शाम को उस वक्ति हड़कंप मच गया जब एक लावारिस खड़ी काली थार के अंदर युवक का अर्धनग्न हालत में शव मिला. थार के अंदर से 2-3 पुरानी सड़ी-गली लाश मिली है. बताया जा रहा है कि थार एक शोरूम के सामने सर्विस रोड पर खड़ी हुई थी. राहगीर को बदबू आने पर गाड़ी के अंदर लाश होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. यह मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है. 

बदबू आने पर हुआ खुलासा
जानकारी के अनुसार, रालास महिंद्रा शोरूम के सामने सर्विस रोड से एक व्यक्ति गुजर रहा था, तभी उसे बदबू आई. युवक ने थार के अंदर झांककर देखा तो अर्धनग्न अवस्था में एक लाश पड़ी थी. उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को बरामद किया और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है. 

कुछ दिन पहले हुआ था एक्सीडेंट
करीब 15 दिन पहले थार गाड़ी का भिलाई-3 के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद गाड़ी को खींचकर रालास महिंद्रा शोरूम टाटीबंध के सामने छोड़ दिया गया था. गाड़ी शोरूम के सामने ही सर्विस रोड पर खड़ी हुई थी. लेकिन गाड़ी की खिड़की लॉक नहीं थी. लगभग 6 बजे के करीब एक राहगीर जब वहां से गुजर रहा था. बदबू आने पर उसने गाड़ी में झांककर देखा तो उसमें युवक की लाश नजर आई. उसने तुरंत आमानाका पुलिस को सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी
सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने वाहन को सील कर गहनता से जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्च्युरी भेज दिया है. पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है, फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई है. वहीं फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी से सैंपल्स लिए हैं जो लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे.

यह भी पढ़ें-MP में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 7 लोगों को रौंदा, काफिला नहीं रुका..ना ही मंत्री

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Raipur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newscg raipur newsraipur news

Trending news

mp news
MP में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने 7 लोगों को रौंदा, काफिला नहीं रुका..ना ही मंत्री
Latest rewa News
20 साल तक नौकरी से गायब थी मैडम जी, 'गुमनाम' विभाग से पेश की फिटनेस सर्टिफिकेट; अब..
satna news
ओवैसी के साथ मोदी-योगी की बनाई आपत्तिजनक फोटो, पुलिस ने लिया एक्शन; पकड़ा गया तस्लीम
indore news
हर साल की 'दिवाली लूट' खत्म! RTO ने यात्रियों को दिलाए पैसे वापस, दी चेतावनी
bank holiday
छत्तीसगढ़ में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? देखें छुट्टियों की लिस्ट
mp news
MP में राहुल गांधी लेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 'क्लास', तैयार होगी नई रणनीति
bank holiday
दिवाली पर MP में बैंकों में कितने दिनों की छुट्टी? जानें कब से कब तक रहेंगे बंद
chhattisgarh news
जेल में जिम, वीडियो कॉल और फोटोशूट...रायपुर सेंट्रल जेल में करसत करते दिखा कैदी
chhattisgarh news
'पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन': मुख्यधारा में लौटे दण्डकारण्य के 210 माओवादी
mp news
3 बार पलटी तेज रफ्तार कार, 11वीं के छात्र की मौत...दोस्त के पैर में घुसा टीन, 5 घायल