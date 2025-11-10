Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा धमाका, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के इन शहरों में सुरक्षा अलर्ट

Delhi Blast Red Fort: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके से राजधानी दहल गई. सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, वहीं देशभर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े शहर भी शामिल हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 10, 2025, 08:21 PM IST
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के इन शहरों में सुरक्षा अलर्ट
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के इन शहरों में सुरक्षा अलर्ट

High alert in MP: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर सोमवार शाम 6:45 बजे जोरदार धमाका हो गया. जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. चलती कार में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल बताए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस, एनआईए और एनएसजी की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं. इलाके को सील कर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है. धमाके के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहरों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है. 

आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है. छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी चौकसी बढ़ाई गई है. स्थानीय पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

