4 अक्टूबर को बस्तर आएंगे अमित शाह, दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे गृहमंत्री, नक्सल उन्मूलन की करेंगे समीक्षा

Chhattisgarh News-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे. अमित शाह बस्तर के विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव मे शामिल होंगे. इसके साथ अमित शाह आदिवासी प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और मिशन 2026 के तहत नक्सल उन्मूलन की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:18 PM IST
Amit Shah Chhattisgarh Visit-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे. अमित शाह बस्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में यह दौरा ठोस कदम साबित होगा. अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 

अमित शाह को दिया निमंत्रण
बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें बस्तर दशहरा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार में शामिल होने का निमंत्रण दिया. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बस्तर सांसद महेश कश्यप ने किया, वे दशहरा समिति के अध्यक्ष भी हैं. सांसद महेश कश्यप के साथ पारंपरिक मांझी-चालकी सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे. 

एक्स पर दी दौरे की जानकारी
गृहमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए बस्तर दशहरे की परंपराओं की सराहना की. उन्होंने एक्स पर लिखा कि नक्सलवाद से मुक्ति और शांति की ओर अग्रसर बस्तर अपने पर्व-त्योहार धूमधाम से मना रहा है. आदिवासी संस्कृति और विरासत का प्रमाण 75 दिनों तक मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में आने का निमंत्रण मिला. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं.

नक्सल उन्मूलन की करेंगे समीक्षा
बस्तर दशहरा का मुरिया दरबार 4 अक्टूबर को जगदलपुर के सिरहासार भवन में आयोजित होगा. अमित शाह आदिवासी प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और मिशन 2026 के तहत नक्सल उन्मूलन की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे. इसके अलावा स्वदेशी मेला में स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रदर्शनों को राष्ट्रीय मंच मिलेगा. प्रतिनिधियों से संवाद के अलावा नक्सल उन्मूलन की रिपोर्ट भी लेंगे. इस बैठक में सीएम और गृहमंत्री भी शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें-बच्ची के बिस्किट पैकेट से निकली पाकिस्तान की ये 'चीज'; आखिर MP में कौन कर रहा साजिश?

