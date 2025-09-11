Ajit Jogi: 'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'... 14 साल बाद कैसे सच हुई दिग्विजय सिंह की भविष्यवाणी?
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2918254
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Ajit Jogi: 'सीएम बनेंगे अजीत जोगी'... 14 साल बाद कैसे सच हुई दिग्विजय सिंह की भविष्यवाणी?

Chhattisgarh News: आईएएस अधिकारी से राजनीति में आए अजीत जोगी को अर्जुन सिंह व दिग्विजय सिंह का साथ मिला. राजीव गांधी के कहने पर ही उन्होंने सियासत शुरू की थी. 14 साल पहले दिग्विजय ने जोगी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी जो 2000 में छत्तीसगढ़ के पहले सीएम बनकर सच साबित हुई. 

Reported By:  Aditya Pujan|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chhattisgarh first CM
Chhattisgarh first CM

Chhattisgarh first CM: अजीत जोगी जब प्रशासनिक सेवा में थे तो उस समय के राजनेताओं से उनके बड़े अच्छे संबंध थे. अर्जुन सिंह तो जोगी के राजनीतिक गुरु ही थे. पीसी सेठी तो एक बार तड़के चार बजे जोगी के बंगले पर पहुंच गए और उन्हें अपने साथ स्वीमिंग के लिए ले गए थे. तब सेठी भारत के गृह मंत्री थे और जोगी इंदौर के कलेक्टर. इसी तरह जोगी के सियासी करियर के हर पड़ाव पर दिग्विजय सिंह की बेहद अहम भूमिका रही है. राजनीति में जोगी की एंट्री से लेकर उनके मुख्यमंत्री बनने तक- दिग्गी राजा हर मकाम पर जोगी के आसपास ही रहे, कभी मन से तो कभी बेमन से. सच तो ये है कि अजीत जोगी की सियासी एंट्री के समय ही दिग्विजय ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे. संयोग ऐसा कि 14 साल बाद भविष्यवाणी सच होने का मौका आया, तब भी दिग्विजय जोगी के साथ ही थे. दीपक तिवारी ने अपनी किताब मध्यप्रदेश राजनीतिनामा में इस किस्से की चर्चा की है.

सीधी में अर्जुन सिंह के करीब आए

अजीत जोगी 16 साल तक एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे. इसमें से 13 साल वे जिलों के कलेक्टर रहे. उन्हें पहली बार सीधी का कलेक्टर बनाया गया जो अर्जुन सिंह का गृह जिला था. इस दौरान जोगी ने उन्हें काफी प्रभावित किया था. 1980 से 1985 तक अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे. इस दौरान जोगी कभी राज्य मुख्यालय में पदस्थ नहीं रहे, लेकिन अर्जुन सिंह से उनका संपर्क बना रहा. इसी दौरान उन्होंने जोगी को राजनीति में लाने का फैसला कर लिया था.अर्जुन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी जोगी की चर्चा की. कहा ये भी जाता है कि जोगी जब रायपुर में पदस्थ थे, तब राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे. राजीव कई बार एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर रायपुर भी जाते थे. इसी दौरान जोगी की राजीव से मुलाकात हुई थी. जोगी ने अपने मातहतों को निर्देश दिया था कि राजीव जब भी रायपुर आएं, उन्हें सूचना मिलनी चाहिए. राजीव आते तो जोगी उनके लिए चाय-नाश्ते का इंतजाम करते. यही करीबी जोगी की सियासत में एंट्री की पृष्ठभूमि बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

राजीव के कहने पर हुई सियासी एंट्री

बहरहाल, साल 1985 में अजीत जोगी का प्रमोशन हुआ और उन्हें कमिश्नर बना दिया गया. वे इंदौर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे. रात के ढाई बजे अचानक उनके पास दिल्ली से एक फोन आया. फोन पर राजीव गांधी के पीए वी जॉर्ज थे. जॉर्ज ने जोगी को राजीव का संदेश देते हुए कहा कि उन्हें अगले दिन दिल्ली आकर राज्यसभा के लिए नामांकन भरना है. जोगी पसोपेश में पड़ गए. आईएएस का स्थिर करियर छोड़कर सियासत की अनिश्चित पगडंडियों पर चलने की हिम्मत वे जुटा नहीं पा रहे थे. इसी समय उनकी कहानी में एंट्री हुई दिग्विजय सिंह की जो उस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे. दिग्गी विशेष विमान से इंदौर पहुंचे और जोगी को अपने साथ दिल्ली चलने को कहा. दिग्गी को अर्जुन सिंह ने इंदौर भेजा था. इधर, जोगी कुछ फैसला नहीं कर पा रहे थे. कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने दिग्विजय से ही सलाह मांग ली. दिग्गी ने उन्हें आईईएएस छोड़ने की सलाह देते हुए ये भविष्यवाणी भी की थी कि राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री वही बनेंगे.

एमपी कांग्रेस में दिग्गी-जोगी का जोर

बात आई-गई हो गई. जोगी आईएएस से इस्तीफा देकर दिल्ली गए, राज्यसभा सांसद चुने गए और फिर पार्टी और सरकार में कई पदों पर रहे. 1993 में दिग्विजय एमपी के सीएम बने तो जोगी उनके करीबी हो गए. दोनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य नेता बन गए. दिग्गी ने जोगी की मदद से अपने राजनीतिक विरोधियों को जमकर किनारे लगाया. हालांकि, साल 2000 के आते-आते दिग्गी और जोगी के रिश्तों की गर्माहट कमजोर पड़ने लगी थी. 

सही साबित हुई दिग्गी की भविष्यवाणी

इसी दौरान मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना और इसके पहले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा शुरू हुई. अजीत जोगी सीएम पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन उनका मुकाबला विद्याचरण शुक्ला से थे. शुक्ला घाघ राजनेता थे और राजनीतिक तिकड़मों में माहिर थे. इधर, कांग्रेस आलाकमान ने किसी आदिवासी को सीएम बनाने का फैसला किया तो जोगी का रास्ता साफ होने लगा. लेकिन विधायकों का समर्थन बड़ा मसला था. कांग्रेस को डर था कि शुक्ला अपने समर्थक विधायकों के साथ कोई खेल न कर दें. विधायकों को जोगी के पक्ष में लामबंद करने की जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व ने दिग्विजय को दी. उस समय तक दिग्गी और जोगी के रिश्तों में खटास आ चुकी थी. ये पता नहीं कि वे जोगी को सीएम बनाने के पक्ष में थे या नहीं, लेकिन पार्टी के निर्देश पर उन्हें ये करना पड़ा. रायपुर पहुंचकर वे विधायकों से मिले और जोगी का समर्थन करने की अपील की. दिग्गी की बिछाई बिसात के आगे शुक्ला की एक नहीं चली. जोगी को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया और इसका ऐलान दिग्विजय सिंह ने ही किया. इस तरह बेमन से ही सही, लेकिन दिग्गी ने 14 साल बाद अपनी भविष्यवाणी को सही साबित कर दिया.

TAGS

Ajit Jogi

Trending news

mp news
पति-पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर शव बाड़ी में दबाए, घर से बदबू आने पर खुला राज
ujjain news
उज्जैन में नोटों की 'फैक्ट्री' पर छापा,पुलिस ने बरामद की जाली करेंसी छापने वाली मशीन
chhattisgarh news
गरियाबंद में बड़ी नक्सली मुठभेड़, 8 से 10 माओवादियों के मारे जाने की खबर
jashpur news
जशपुर में बनेगा इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सुविधाएं सुन हो जाएंगे दंग
mp news
'भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात', BJP विधायक ने 'गृहयुद्ध' की जताई आशंका
mp news
विक्की तो निकला 'वसीम' खान! नाम छिपाकर हिंदू लड़की से की दोस्ती, फिर किया घिनौना काम
CG News
छत्तीसगढ़ सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, जानिए अब कब से कब तक चलेंगी कक्षाएं
durg news
खटाक...! दुर्ग में ताबड़तोड़ चला बुलडोजर, बिना नोटिस सालों पुराने घरों में तोड़फोड़
Jaivardhan Singh
राजघराने से नाता, संपत्ति 64 करोड़, पिता पूर्व CM.. कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य
mp news
'90 डिग्री' ब्रिज पर नया मोड़! PWD मंत्री ने बताया सही, बोले-कोई तकनीकी समस्या नहीं
;