साथ मरने का था वादा...बीच में आया ट्विस्ट, पत्नी को 'अंतिम सफर' पर भेज खुद लौट आया पति; जानें पूरा मामला

Balrampur News: बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस स्टेशन इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी लंबे समय से बीमार था और इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:36 AM IST
Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले के राजपुर थाना इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी पति लंबे समय से बीमार था और इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था. निराशा में पति-पत्नी ने एक साथ आत्महत्या करने का प्लान बनाया. प्लान के मुताबिक, पति ने पहले अपनी पत्नी को मार डाला और फिर उसकी लाश को पास के गन्ने के खेत में फेंक दिया. लेकिन अपने दो छोटे बच्चों का चेहरा देखकर उसने आत्महत्या करने का इरादा बदल दिया. पति ने खुद अपने भाई को इसके बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

प्लान के मुताबिक पति ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सबूत मिटाने के लिए उसने लाश को घसीटकर अपने घर के पास गन्ने के खेत में ले जाकर फेंक दिया. इसके बाद वह आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे अपने दो छोटे बच्चों का ख्याल आया. उनके भविष्य और अकेले रह जाने की चिंता में उसने अपना मन बदल लिया और जीने का फैसला किया.

बड़े भाई को फोन कर बताई बात
घटना के बाद आरोपी ने खुद अपने बड़े भाई को फोन करके सब कुछ बता दिया. जानकारी मिलने पर राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया. यह घटना दिखाती है कि मानसिक तनाव और बीमारी किसी व्यक्ति को कितने भयानक अपराध करने पर मजबूर कर सकती है. यह घटना राजपुर थाना क्षेत्र के मुरका गांव के जिगड़ी पारा में हुई.

बीमारी से परेशान था आरोपी
पुलिस के मुताबिक इस अपराध के पीछे की कहानी बहुत दुखद है. आरोपी एक बीमारी से पीड़ित था और कई जगहों पर इलाज करवाने के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसने और उसकी पत्नी ने एक साथ आत्महत्या करने का प्लान बनाया. हालांकि अपनी पत्नी को मारने के बाद पति ने अपने दो छोटे बच्चों के बारे में सोचा. अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए, आरोपी ने आत्महत्या नहीं की.

