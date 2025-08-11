Raigarh News: एंबुलेंस नहीं आई तो पति ने दिखाई हिम्मत, बीमार पत्नी को गोद में उठाकर 1KM चला पैदल

Raigarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है. जहां एक पति को अपनी बीमार पत्नी को गोद में लेकर कीचड़ भरे रास्ते पर एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. खराब सड़क की वजह से कोई एम्बुलेंस या गाड़ी उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही थी. पति ने अपने पड़ोसी की मदद से पत्नी को पैदल ही अस्पताल पहुंचाने का फ़ैसला किया. एक किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक ऑटो मिला जिसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. यह घटना सरकारी दावों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की पोल खोलती है.

बीमार पत्नी को गोद में उठाकर 1KM चला पैदल

दरअसल, रायगढ़ जिले के कंडरजा गांव में बारिश के कारण सड़कें कीचड़ से सनी हुई हैं. लोगों का कहीं भी आना-जाना मुश्किल हो गया है. ऐसे में एक व्यक्ति को अपनी बीमार पत्नी को गोद में उठाकर करीब एक किलोमीटर तक कीचड़ भरी सड़क पर चलना पड़ा. उसकी पत्नी को तेज बुखार था और जब स्थानीय इलाज से आराम नहीं मिला तो उसे अस्पताल ले जाना जरूरी हो गया. लेकिन सड़क इतनी खराब थी कि कोई वाहन या एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ सकती थी. एक पड़ोसी की मदद से उसने महिला को मुख्य सड़क तक पहुंचाया और फिर ऑटो से अस्पताल पहुंचा. यह घटना सरकार और प्रशासन के उन दावों की पोल खोलती है, जिनसे ग्रामीण सालों से जूझ रहे हैं.

प्रशासन के दावों की खुली पोल

बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार की है. लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. कंडरजा में रहने वाली तुलसी बाई राठिया की अचानक तबीयत खराब हो गई. उन्हें तेज बुखार था. तब उनके पति लक्ष्मण राठिया ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया. लेकिन बारिश के कारण सड़क इतनी खराब थी कि कोई एम्बुलेंस या वाहन यहां नहीं आ सकता था. जिसके बाद उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने पड़ोसी की मदद से अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल पहुंचाया. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मांग लंबे समय से सरकार और प्रशासन से की जा रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. (सोर्स- नवभारत टाइम्स)

