Raigarh News: एंबुलेंस नहीं आई तो पति ने दिखाई हिम्मत, बीमार पत्नी को गोद में उठाकर 1KM चला पैदल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2876195
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Raigarh News: एंबुलेंस नहीं आई तो पति ने दिखाई हिम्मत, बीमार पत्नी को गोद में उठाकर 1KM चला पैदल

Chhattisgarh News: रायगढ़ में एक पति को अपनी बीमार पत्नी को गोद में उठाकर कीचड़ भरे रास्ते पर एक किलोमीटर तक ले जाना पड़ा क्योंकि खराब सड़क के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी. इस घटना ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raigarh News: एंबुलेंस नहीं आई तो पति ने दिखाई हिम्मत, बीमार पत्नी को गोद में उठाकर 1KM चला पैदल

Raigarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है.  जहां एक पति को अपनी बीमार पत्नी को गोद में लेकर कीचड़ भरे रास्ते पर एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. खराब सड़क की वजह से कोई एम्बुलेंस या गाड़ी उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही थी. पति ने अपने पड़ोसी की मदद से पत्नी को पैदल ही अस्पताल पहुंचाने का फ़ैसला किया. एक किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक ऑटो मिला जिसने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. यह घटना सरकारी दावों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की पोल खोलती है.

यह भी पढ़ें: Chhattisgarh News: सीएम साय का जशपुर से प्यार अनूठा है, बहनों ने मुख्यमंत्री को बांधी राखियां

 

बीमार पत्नी को गोद में उठाकर 1KM चला पैदल
दरअसल, रायगढ़ जिले के कंडरजा गांव में बारिश के कारण सड़कें कीचड़ से सनी हुई हैं. लोगों का कहीं भी आना-जाना मुश्किल हो गया है. ऐसे में एक व्यक्ति को अपनी बीमार पत्नी को गोद में उठाकर करीब एक किलोमीटर तक कीचड़ भरी सड़क पर चलना पड़ा. उसकी पत्नी को तेज बुखार था और जब स्थानीय इलाज से आराम नहीं मिला तो उसे अस्पताल ले जाना जरूरी हो गया. लेकिन सड़क इतनी खराब थी कि कोई वाहन या एम्बुलेंस गांव तक नहीं आ सकती थी. एक पड़ोसी की मदद से उसने महिला को मुख्य सड़क तक पहुंचाया और फिर ऑटो से अस्पताल पहुंचा. यह घटना सरकार और प्रशासन के उन दावों की पोल खोलती है, जिनसे ग्रामीण सालों से जूझ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: CG Big Crime: रायपुर में फिर चाकूबाजी, पिज्जा के चक्कर में डिलीवरी बॉय की हत्या

 

प्रशासन के दावों की खुली पोल
बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार की है. लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. कंडरजा में रहने वाली तुलसी बाई राठिया की अचानक तबीयत खराब हो गई. उन्हें तेज बुखार था. तब उनके पति लक्ष्मण राठिया ने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया. लेकिन बारिश के कारण सड़क इतनी खराब थी कि कोई एम्बुलेंस या वाहन यहां नहीं आ सकता था. जिसके बाद उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने पड़ोसी की मदद से अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल पहुंचाया. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मांग लंबे समय से सरकार और प्रशासन से की जा रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. (सोर्स- नवभारत टाइम्स)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

raigarh newschhattisgarh news

Trending news

raigarh news
एंबुलेंस नहीं आई तो पति ने दिखाई हिम्मत,बीमार पत्नी को गोद में उठाकर 1KM चला पैदल
mp news
उज्जैन में गुंडों का तांडव, सौंफ नहीं देने पर खूनी जंग, मेयर के भाई पर चाकू से हमला
Kanker News Hindi
कांकेर में आस्था के साथ खिलवाड़, भगवान राम और हनुमान की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत
jabalpur news
सिर पर हेलमेट, मुंह पर मास्क! बंदूक दिखाकर 15 मिनट में बैंक से लूट ले गए करोड़ों
mp bijli news
एमपी की बिजली के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार, मीटर देखते ही मचा हड़कंप
Raisen News
MP की सूरत बदलेंगे 'ब्रह्मा', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मुद्दे पर कही ये बात
surajpur news
Surajpur News-न नर्स, न डॉक्टर... फर्श पर हुई डिलीवरी, परिजनों से साफ कराया खून
damoh news
आयुष्मान योजना के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, दमोह में यहां मुफ्त में बन रहे कार्ड
mp news in hindi
MP में 'राजा रघुवंशी' रिटर्न, Shahdol में शादी के 80 दिन में मिली पति की लाश, हड़कंप
damoh news
जब नहीं मिलेगा खाद तो यही होगा? दमोह में गुस्साए किसानों ने लूट लिया यूरिया का ट्रक
;