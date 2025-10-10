दुर्गापुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, पश्चिम बंगाल के युवक की तबीयत बिगड़ी

Raipur Flight News: रायपुर एयरपोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. दरअसल, फ्लाइट में सफर के दौरान एक युवक तबीयत अचानक बिगड़ गई. वह बेहोश हो गया. इसके बाद पायलट ने फ्लाइट की स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा में इमरजेंसी लैंडिंग कराई. युवक को तुरंत माना सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, प. बंगाल के वर्धमान का रहने वाला गौतम बावरी मुंबई की यात्रा पर जा रहा था. इस दौरान फ्लाइट में ही यात्री की अचानक तबियत बिगड़ गई. वहीं पायलट ने स्थिति को गंभीर देखते हुए, विमान को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिग कराई. यात्री को तुरंत माना सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर डॉक्टरों ने यात्री को मृत घोषित कर दिया है.

इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

बताया जा रहा है कि मृतक ब्लड कैंसर से पीड़ित था. कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जा रहा था. सफर के दौरान तबियत बिगड़ गई. वहीं इंडिगो एयरलाइन की तरफ से कहा गा है कि दुर्गापुर-मुंबई फ्लाइट के दौरान यात्री बेहोश हो गया, जिसकी हालत देखते हुए विमान की इमरजेंसी लेंडिंग कराई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!