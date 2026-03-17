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गंदे पानी और बाहरी खाने से फैल रहा संक्रमण, पीलिया-डायरिया का प्रकोप; CMHO ने जारी की एडवाइजरी

Jaundice and Diarrhea: बिलासपुर में पीलिया और डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है. दूषित पानी और बाहरी अस्वच्छ खान-पान को संक्रमण का मुख्य कारण माना जा रहा. इसको लेकर सीएमएचओ ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से पानी उबालकर पीने की अपील है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:52 PM IST
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गंदे पानी और बाहरी खाने से फैल रहा संक्रमण, पीलिया-डायरिया का प्रकोप; CMHO ने जारी की एडवाइजरी

Bilaspur Jaundice and Diarrhea: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीलिया और डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. शहर में पीलिया (Jaundice) और डायरिया (Diarrhea) के मामलों में अचानक आई तेजी ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने इस स्थिति की पुष्टि करते हुए बताया कि सिम्स (CIMS) और अन्य अस्पतालों में पीलिया के कई नए मरीज भर्ती हो रहे हैं. इसको लेकर सीएमएचओ ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से पानी उबालकर पीने की अपील है. इसके साथ ही खुले में मिलने वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी है.

पीलिया और डायरिया का प्रकोप के पीछे क्या वजह

प्राथमिक जांच में बिलासपुर में पीलिया और डायरिया के बढ़ते प्रकोप का मुख्य कारण दूषित पेयजल और बाहरी अस्वच्छ खान-पान पाया गया है. सीएमएचओ ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए पानी उबालकर ही पिएं और ठेले-खोमचों पर मिलने वाले खुले खाद्य पदार्थों से परहेज करें. स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्वे कर रही हैं, ताकि नए मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार दिया जा सके.

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ये लक्षण दिखे तो तुरंत हो जाएं सावधान

पीलिया के लक्षणों में उल्टी, मतली (जी मिचलाना), भूख न लगना और खाने में अरुचि जैसे संकेत प्रमुख हैं. यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर रक्त जांच करानी चाहिए. सीएमएचओ ने आश्वस्त किया है कि विभाग की टीमें पूरी तरह सक्रिय हैं और प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है. साथ ही, डायरिया के मरीजों की स्थिति में भी सुधार देखा जा रहा है और उन्हें तत्परता से इलाज मुहैया कराया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के सहयोग से पेयजल स्रोतों की सफाई और क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके.

बिलासपुर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) शुभा गरेवाल ने जानकारी देते हुए बताया, 'पीलिया के कुछ केस सिम्स में जा रहे हैं. ये दूषित पानी पीने से होता है और खाना भी बाहर का लोग खाते हैं ठेले वगैरह से. लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि पानी उबाल के पिएं. कुछ जगह पे जहां पानी खराब आ रहा है और केसेस निकल रहे हैं. री उन लोगों से अपील है कि वे लोग पानी उबाल के पिएं और बाहर का खाना नहीं खाएं. कुछ-कुछ केस निकल रहे हैं. कुछ डायरिया के केस निकले हैं. बाकी अभी हमारी जो टीम है, लगातार सर्वे कर रही है. डायरिया के पेशेंट ठीक हैं और जो जॉन्डिस के पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें कभी-कभी वोमिटिंग होती है, नौशिया लगता है और खाने में रुचि नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है.ऐसे केस यदि मिलते हैं तो उनका हम तुरंत ब्लड टेस्ट करा रहे हैं. यदि कोई मरीज मिलता है, तो तत्परता से उनकी ट्रीटमेंट देंगे. मेरी टीम को सर्वे के लिए उन एरिया में लगा दी है.'

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