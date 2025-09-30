Advertisement
गरबा पंडाल में घुसे मुस्लिम युवक को रोका, तिलक लगाकर लगवाए माता के जयकारे, प्रसाद खिलाकर प्रणाम करवाया

Bastar News-जगदलपुर में गरबा इवेंट में डांस करने पहुंचे मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ लिया. इसके बाद युवक को तिलक लगाया गया, जयकारे लगवाए गए और फिर देवी की मूर्ति के सामने ले जाकर प्रसाद खिलाकर प्रणाम करवाया. इस दौरान हिंदू सगंठन के लोगों ने वीडियो भी बना लिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:19 PM IST
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में निजी रिसॉर्ट में आयोजित गरबा इवेंट में डांस करने पहुंचे मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ लिया. संगठन के लोग युवक को देवी की मूर्ति के सामने लेकर पहुंचे, जहां उसके माथे पर तिलक लगाया, जयकारे लगवाए. इसके बाद उसे प्रसाध खिलाकर प्रणाम करवाया. इस दौरान संगठन के लोगों ने युवक का वीडियो भी बना लिया. 

समिति ने बनाए थे नियम
जानकारी के अनुसार, समिति ने गरबा को लेकर कुछ नियम बनाए थे. जिसके अनुसार समिति ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाया था. इसके बावजूद भी कुछ अन्य समाज के युवक वहां पहुंच गए, इसके बाद समति ने एक्शन लिया. इस इवेंट का आयोजन रोटरी क्लब ने किया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय का युवक शाकिब नवाब भी शामिल होने आया. युवक को संगठन के लोगों ने पहचान लिया और इसके बाद उसे तिलक लगाकर जाने दिया. 

आयोजन को लेकर तय किए थे नियम
हिंदू संगठन के सदस्य कुणाल चालीस गांवकर ने बताया कि नवरात्रि से पहले 21 सितंबर को सभी समाज और हिंदू संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में गरबा आयोजन को लेकर कुछ नियम तय किए गए थे. इस नियमावली का ज्ञापन बस्तर जिले के SP शलभ सिन्हा को भी सौंपा गया था. कुणाल ने बताया कि उन्होंने पुलिस को पहले ही सूचित किया था कि नवरात्रि के दौरान सुरक्षा बल बनाया गया है, जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आयोजन में अभद्रता, फूहड़ता, अश्लील गाने, अश्लील कपड़े या गैर हिंदुओं का प्रवेश न हो. 

गैर हिंदुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई
कुणाल ने कहा कि शहर के 2 से 3 गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं का प्रवेश होने की जानकारी मिली थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आगे भी ऐसी कोई सूचना मिलेगी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज मुस्लिम युवाओं से गरबा में शामिल न होने की अपील की थी. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

