बुरे फंसे कांग्रेस नेता सूरज कश्यप! जगदलपुर में फर्जी रजिस्ट्री मामले में मचा सियासी बवाल

Chhattisgarh Congress leader Suraj Kashyap: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य सूरज कश्यप पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने का गंभीर आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि सूरज कश्यप ने जुलाई महीने में बस्तर जिले के घाटपदमुर गांव में करीब दो एकड़ जमीन लक्ष्मण नामक ग्रामीण से खरीदी थी. हालांकि, पीड़ित परिवार का दावा है कि दलालों की मदद से उनके मृतक पिता के हमनाम व्यक्ति के नाम पर यह जमीन बेच दी गई. परिवार अब प्रशासन से रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने की मांग कर रहा है.

पीड़ित पक्ष का कहना है कि इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं की. परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा और जांच में लापरवाही की जा रही है. ग्रामीणों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह जमीन विवाद सीधे राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा है. अब पीड़ित परिवार की मांग है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी ग्रामीण इस तरह ठगा न जाए.

आरोप पूरी तरह बेबुनियाद?

वहीं, कांग्रेस नेता सूरज कश्यप ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है. उनका कहना है कि उन्होंने जमीन कानूनी तरीके से खरीदी है और इसके लिए 20 लाख रुपए चेक द्वारा भुगतान किया गया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि रजिस्ट्री के बाद नामांतरण बिना किसी आपत्ति के हुआ है. कश्यप का कहना है कि उनकी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए विपक्ष द्वारा यह विवाद खड़ा किया गया है. उन्होंने भरोसा जताया कि जांच होने पर सच्चाई सबके सामने आ जाएगी. (रिपोर्टः अनूप अवस्थी, बस्तर)

