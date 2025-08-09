Mobile Tower Fine: छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर कंपनियों पर नगर निगम का शिकंजा, 84 लाख से ज्यादा बकाया वसूली का नोटिस
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2873632
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Mobile Tower Fine: छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर कंपनियों पर नगर निगम का शिकंजा, 84 लाख से ज्यादा बकाया वसूली का नोटिस

Jagdalpur News: जगदलपुर नगर निगम ने मोबाइल टावर कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसते हुए 84 लाख रुपये से अधिक बकाया शुल्क वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है. समय-सीमा में भुगतान नहीं करने पर टावरों को अवैध घोषित कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 09, 2025, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टावर कंपनियों पर शिकंजा
टावर कंपनियों पर शिकंजा

CG Mobile Tower Fine: जगदलपुर नगर निगम ने शहर में मोबाइल टावर कंपनियों की मनमानी पर बड़ा शिकंजा कसा है. लंबे समय से बकाया शुल्क न चुकाने वाली कंपनियों पर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए 84 लाख रुपये से ज्यादा की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी किया है. निगम के मुताबिक, तय समय में भुगतान न होने पर टावरों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और नए टावर लगाने पर रोक रहेगी.

महापौर और आयुक्त के निर्देश के बाद इस कार्रवाई में राजस्व सभापति ने नेतृत्व किया. सभी टावर कंपनियों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो सीधे तौर पर टावर सील कर दिए जाएंगे. नगर निगम का कहना है कि यह कदम शहर में नियम व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व घाटा रोकने के लिए उठाया गया है.

इन कंपनियों पर कसा शिकंजा
निगम के आंकड़ों के मुताबिक, इंडस टावर कंपनी के 15 टावर हैं और उस पर 40 लाख 95 हजार रुपये बकाया है. एटीसी कंपनी के 10 टावर पर 38 लाख रुपये की मांग की गई है. वहीं, जियो के 18 टावर पर 5 लाख 40 हजार रुपये का शुल्क बकाया है. बीएसएनएल के 21 टावर में से अधिकांश का शुल्क जमा हो चुका है, लेकिन बाकी रकम वसूलने के लिए नोटिस भेजा गया है.

वसूली के लिए अंतिम नोटिस 
बीएसएनएल के मामले में नगर निगम ने 31.50 लाख रुपये का डिमांड जारी किया था, जिसमें से 26.50 लाख रुपये जमा भी हो चुके हैं. शेष 5 लाख रुपये की वसूली के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया है. निगम का कहना है कि अगर कंपनियां अब भी लापरवाही बरतती हैं तो न केवल टावर हटाए जाएंगे बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले jagdalpur की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsjagdalpur news

Trending news

Bhopal Land Scam
भोपाल में 400 एकड़ जमीन पर बड़ा संकट! कहीं आपका प्लॉट भी तो लिस्ट में नहीं है शामिल?
Ujjain Cement Factory
उज्जैन को मिली बड़ी सौगात! अडानी ग्रुप खोलेगा सीमेंट फैक्ट्री, जमीनों का अधिग्रहण...
mp sampada
एमपी का संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर देश में बना नंबर वन, मिला गोल्ड अवॉर्ड
Chhattisgarh Gaudham Yojana
छत्तीसगढ़ में होगी गौसेवकों और चरवाहों की भर्ती, जानिए कितना मिलेगा मानदेय?
Sehore Breaking News
बरसात में भी पीछा नहीं छोड़ रही आग! शाहपुर में लपटों ने निगला लाखों का सामान
mp news
MP का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर तैयार, नितिन गडकरी जबलपुर में करेंगे लोकार्पण
MEMU train
दो दिन दौड़ेगी दुर्ग-रायगढ़ MEMU स्पेशल ट्रेन, बड़े स्टेशनों पर होगा ठहराव
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
ujjain news
Ujjain News: बाबा महाकाल को बांधी गई सबसे पहली राखी, लगा सवा लाख लड्डुओं का महाभोग
Agar Malwa
आगर मालवा की सच्ची कहानी: रक्षाबंधन से ठीक पहले भाई को मौत के मुंह से खींच लाई बहन
;