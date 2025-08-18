जशपुर की सुमन तिर्की कैसे बनीं राष्ट्रपति भवन की स्पेशल मेहमान, 3 सरकारी योजनाओं की हैं लाभार्थी

Suman Tirkey to Rashtrapati Bhavan: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे हर वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा है. ऐसा ही कुछ अनोखा हुआ पीएम आवास योजना शहरी की लाभार्थी सुमन तिर्की के साथ. सुमन पेश से राजमिस्त्री है और जशपुर की रहने वाली है. सरकारी योजनाओं का लाभ लेती सुमन को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में 'एट होम रिसेप्शन' में शामिल होने का मौका मिला. यहां उन्होंने पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़ी हस्तियों से मुलाकात भी की है.

राष्ट्रपति भवन तक का सफर

पीएम आवास योजना (शहरी), उज्ज्वला योजना और छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना का लाभ लेने वाली लाभार्थी सुमन के लिए 15 अगस्त का दिन बहुत खास रहा. सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही सुमन को शायद पता होगा कि एक दिन उन्हें राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया जाएगा. जशपुर जिले के छोटे से गांव की रहने वाली सुमन उन 10 गिने चुने लोगों में शामिल थी जिन्हें राष्ट्रपति भवन में 'एट होम रिसेप्शन' में शामिल होने का मौका मिला है.

सुमन ने साक्षा किया यादगार पल

सुमन से जब इस ऐतिहासिक पल के बारे में पूछा गया तो उमन्होंने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना उनके लिए सपने जैसा था. ये पल उनके लिए यादगार बन गया है. ऐसे पलों को जीवन में कभी भी भूलाया नहीं जा सकता. सुमन ने आगे बताया कि इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात करने का भी मौका मिला. बातचीत के दौरान सुमन ने सरकारी योजनाओं के लाभ, योजनाओं से गांवों में हो रहे विकास औक लोगों की बदलती जिंदगी के बारे में बताया.

बड़ी हस्तियों से मुलाकात

सुमन ने बताया कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा रिसेप्शन में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, चिफ जस्टीस ऑफ इंडिया रामकृष्ण गवई, और कई केंद्रिय मंत्री शामिल थे. इस कार्यक्रम के लिए सुमन का चयन भारत सरकार के आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs of the Government of India ) की ओर से किया गया था.

सोर्स: नवभारत टाईम्स