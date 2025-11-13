सूटकेस हत्याकांड की सुलझी मिस्ट्री, अवैध संबंध और झगड़े के कारण पत्नी बनी हत्यारन, सील-बट्टे से की पति की हत्या

Chhattisgarh Crime News-छत्तीसगढ़ के जशपुर में पति की हत्या कर शव को ट्रॉली सूटकेश में बंद करने वाली पत्नी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. पति के हत्या की आरोपी 40 वर्षीय मंगरीता भगत को महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन से गिरफ्तार कर जशपुर लाया गया है. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. यह पूरी घटना 7 नबंवर की है. पति की हत्या करने के बाद उसके शव को सूटकेस में बंद कर पत्नी फरार हो गई थी.

हत्या करने के बाद सूटकेस में भरा शव

दरअसल, 9 नवंबर 2025 को जशपुर जिले के दुलदुला थाना क्षेत्र के भिंजपुर गांव में एक घर से ट्रॉली सूटकेस में बंद एक व्यक्ति का शव मिला था. जिसकी पहचान संतोष भगत के रूप मे हुई. मृतक के बड़े भाई विनोद भगत की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, जिसके कारण उसकी पत्नी ने ही उसकी बेरहमी से हत्या कर शव सूटकेस में भरकर फरार हो गई थी.

अवैध संबंध को लेकर होता था झगड़ा

यह पूरी घटना 7 नवंबर की है. मृतक संतोष और मंगरीता के बीच गांव के ही युवक विनोद जो कि आरोपी महिला का देवर था, उसके साथ कथित अवैध संबंध को लेकर लगातार झगड़ा होता था. संतोष शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था. 7 नवंबर की शाम जब मंगरीता बाजार से लौटी, तो मृतक संतोष शराब के नशे में धुत होकर सो रहा था. रात 8 बजे खाना खाने के दौरान दोनों के बीच फिर विवाद हुआ.

शराब के नशे में की मारपीट

पति को सोता देखकर महिला खाना निकालकर खाने लगी जिस बात से नाराज संतोष ने मारपीट शुरू कर दी. जिसके बाद मंगरीता घर से बाहर निकली और अपनी बेटी जो रायगढ़ में रहती थी उसे फोन करने लगी. इस बीच संतोष ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. दरवाजा बंद देखकर गुस्से में मंगरीता ने लोहे की गैंती से दरवाजा तोड़ा. जिससे दरवाजा संतोष के उपर गिर गया और संतोष जमीन पर गिर गया.

सिर पर वार कर की हत्या

अंदर घुसकर मंगरीता ने शील-बट्टा से संतोष के सिर पर दो बार वार किए. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद रात 2 बजे मंगरीता उठी और शव को ट्रॉली सूटकेस में भरकर, घर के फर्श पर लगे खून के दाग को साफ किया. फिर अगले दिन कारपेंटर बुलाकर टूटा दरवाजा ठीक करवाया. गांव वालों के द्वारा उसके पति के बारे में पूछने पर झूठ बोला और कहा कि संतोष रांची चला गया है. दोपहर 3 बजे सूटकेस घर में छोड़कर घर मे ताला जड़कर वह बस से रायगढ़ चली गई वहां से ट्रेन पकड़कर मुंबई जा रही थी. लेकिन पुलिस ने महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन पर उसे पकड़ लिया. महिला ने पति की हत्या करने की बात कबूल कर ली है.

