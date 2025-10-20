Advertisement
दिवाली पर सूरजपुर में बवाल, लाश रखकर सड़क पर बैठे ग्रामीण, जुआ खेलते समय पुलिस ने की थी छापेमारी

Surajpur Gambling Raid:  सूरजपुर के जयनगर में पुलिस की छापेमारी के दौरान जुआ खेल रहे युवक बाबूलाल राजवाड़े की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों ने थाने में तोड़फोड़, चक्का जाम और आगजनी की. जिला प्रशासन और पुलिस के आश्वासन के बाद स्थिति नियंत्रित हुई और पोस्टमार्टम कराया गया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 20, 2025, 04:55 PM IST
दिवाली पर सूरजपुर में बवाल
दिवाली पर सूरजपुर में बवाल

Surajpur News: सूरजपुर के जयनगर थाने के अंतर्गत कुंज नगर गांव में जुआ खेलते समय पुलिस की छापेमारी के दौरान एक युवक की मौत और दो पुलिसकर्मियों के घायल होने का मामला कई घंटों तक बवाल बनकर रहा. घटना के बाद मृतक बाबूलाल राजवाड़े के परिजन और ग्रामीण ने थाने में तोड़फोड़ की, नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम और आगजनी की. जिला प्रशासन और पुलिस ने घंटों की समझाइश और आश्वासन के बाद स्थिति को नियंत्रित किया. मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए तैयार कराया गया और पुलिस ने मुआवजा देने और आरोपी पुलिस कर्मियों पर जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

घटना के दिन पुलिस की टीम को सूचना मिली कि कुंज नगर गांव में जुआ खेला जा रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस को देख कई लोग भागने लगे और इसी दौरान बाबूलाल राजवाड़े कुएं में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई. मृतक के परिजन और ग्रामीण पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को बाहर निकालने से मना कर रहे थे. कई घंटे तक जारी उपद्रव के दौरान पुलिस पर पथराव हुआ और पांच पुलिस अधिकारी घायल हुए. पुलिस ने परिजनों के समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला.

परिवार ने दी चेतावनी
मामले ने धीरे-धीरे राजनीतिक और सामाजिक रूप भी ले लिया. मृतक के समाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े और कैबिनेट मंत्री के पति ठाकुर राजवाड़े मौके पर पहुंचे. कांग्रेस ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग पर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. मृतक के परिवार ने भी प्रशासन और पुलिस के आश्वासन के बावजूद चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर से सड़कों पर उतरेंगे.

न्याय की लगाई गुहार
जयनगर की यह घटना केवल एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम की वह तस्वीर है जो कानून के नाम पर संवेदना भूल चुका है. प्रशासन मुआवजे और जांच की बात कर रहा है, लेकिन एक परिवार अपने बेटे की लाश के साथ न्याय की गुहार लगा रहा है. सवाल यह उठता है कि क्यों हर जांच के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है और अगर पुलिस निष्पक्ष रही होती तो सच्चाई सामने आने में देर क्यों? सूरजपुर की इस रात में आगजनी तो थम गई है, मगर भरोसे की चिंगारी अब भी बुझी नहीं है.

(रिपोर्टः ओपी तिवारी, सूरजपुर)

