खत्म हुआ 45 साल का आतंक! 'झीरम घाटी' हमले के मास्टरमाइंड चैतू ने किया सरेंडर, महेंद्र कर्मा को मारी थी 100 गोलियां

Jagdalpur News-जगदलपुर में झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने सरेंडर कर दिया है. दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के वरिष्ठ सदस्य चैतू उर्फ श्याम दादा सहित 10 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की, बस्तर IG सुंदरराज पी, DIG कमलोचन कश्यप सहित पुलिस एवं सीआरपीएफ एसटीएफ के अन्य अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने माओवादियों का स्वागत संविधान की प्रति भेंट कर किया. चैतू उर्फ श्याम दादा पर 25 लाख रुपए का इनाम था.
Naxalite Chaitu Surrender-छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राज्य के सबसे बड़े नक्सली हमलों में शामिल रहे कुख्यात नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने आखिरकार हथियार डाल दिए. झीरम घाटी में 2013 में कांग्रेस नेताओं पर हुए भीषण हमले का यह मुख्य साजिशकर्ता माना जाता रहा है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व के साथ 32 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी. बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा पर नक्सलियों ने 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई थीं और उनके ऊपर चढ़कर नृत्य किया था.
25 लाख का इनाम था घोषित
चैतू उर्फ श्याम दादा DKSZCM कैडर का सक्रिय सदस्य था और उस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था. वह बस्तर के घने जंगलों में चार दशक से भी ज्यादा समय तक सक्रिय रहा और कई बार सुरक्षा बलों की घेराबंदी से बाल-बाल बच निकला था. लगातार बढ़ते पुलिस दबाव और जंगलों में फोर्स की मजबूत उपस्थिति के बीच उसने आत्मसमर्पण का फैसला किया. नक्सली चैतू ने बताया कि रूपेश और सोनू दादा ने भी हथियार डाल दिए हैं. नक्सल संगठन में अब कुछ नहीं रखा है. मेरी उम्र करीब 63 साल है. वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए मैंने अपने अन्य साथियों के साथ हिंसा का रास्ता छोड़ने का मन बनाया और सरेंडर किया.
45 साल बाद छोड़े हथियार
63 वर्षीय चैतू करीब 45 साल से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था, जिनमें से 35 साल उसने बस्तर में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देते हुए बिताए. तेलंगाना का रहने वाला यह नक्सली 1980 में कॉलेज के दौरान संगठन में शामिल हुआ था. बाद में उसने अबूझमाड़, दंडकारण्य और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक अपनी सक्रियता बढ़ाई. उसका काम नक्सल संगठन का नेटवर्क फैलाना, नए युवाओं की भर्ती करवाना और विचारधारा को प्रचारित करना था.
65 लाख इनाम वाले नक्सलियों ने किया सरेंडर
बस्तर IG सुंदरराज पी ने बताया कि चैतू समेत आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम था. उन्होंने कहा कि पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य रामदर, DKSZC सदस्य पापाराव, देवा (बार्से देवा) और कई अन्य नक्सलियों की तलाश जारी है. IG ने यह भी स्पष्ट किया कि झीरम घाटी हमले में चैतू की भूमिका के संबंध में फाइलें खंगालने के बाद ही आधिकारिक पुष्टि की जाएगी.
