अबूझमाड़ का बदलता चेहरा, जहां कभी गूंजती थी गोलियां, अब गूंजेगी पर्यटकों की रौनक

Kachhapal Waterfall: कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान रखने वाला छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ इलाका अब तेजी से बदल रहा है, अबूझमाड़ अब शांति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. घने जंगलों और प्राकृतिक वातावरण से हरा भरा यह स्थान अब पर्यटन का नया केंद्र बनने वाला है. नक्सलवाद के असर में कमी आने और पुलिस कैंप की स्थापना के बाद अबूझमाड़ के खूबसूरत नजारे, पहाड़ और जलप्रपात देश-विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं. इन दिनों अबूझमाड़ का कच्चापाल जलप्रपात लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. जो इस इलाके में एक बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है.

कच्चापाल जलप्रपात बना पर्यटन केंद्र

कच्चापाल जलप्रपात पर लगातार पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, ऐसे में नारायणपुर की जिला कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के मार्गदर्शन में कच्चापाल क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. एक महीने पहले ग्राम सभा में पर्यटन विकास समिति का गठन किया गया है. इस समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देकर जलप्रपात क्षेत्र में टिकट काउंटर, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय गोताखोरों की टीम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही, जलप्रपात तक पहुंचने के मार्ग को बेहतर बनाने, रेलिंग और बैठने की व्यवस्था के साथ-साथ रुकने के लिए सुविधाजनक स्थानों के निर्माण काम भी शुरू किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः दूल्हे की मां का दुल्हन के पिता पर आया दिल, बेटा-बेटी की सगाई से पहले भागे समधी-समधन

नारायणपुर जिला कलेक्टर का कहना है कि कच्चापाल जलप्रपात को पर्यटन दृष्टि से विकसित करने का उद्देश्य न केवल क्षेत्र की सुंदरता को देश-दुनिया तक पहुंचाना है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार और आजीविका के नए अवसर प्रदान करना भी है. अबूझमाड़ की खूबसूरत वादियों में विकास की यह नई पहल न सिर्फ पर्यटन को गति देगी, बल्कि इस क्षेत्र की छवि को भी एक नई पहचान दिलाएगी. इसलिए सरकार की मदद से इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.

स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

खास बात यह है कि अबूझमाड़ इलाके के खूबसूरत स्थानों को पर्यटन केंद्र में बदलकर यहां के स्थानीय युवाओं को ही रोजगार देने की तैयारियां चल रही है, ताकि उन्हें यही काम मिल सके. इसके लिए प्रशासन भी इस दिशा में सरकार के साथ काम कर रही है.

नारायणपुर से हेमंत संचेती की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः ​​​​​​​6 घंटे 45 मिनट रायपुर में रहेंगे पीएम मोदी, सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!