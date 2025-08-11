कांकेर में आस्था के साथ खिलवाड़, भगवान राम और हनुमान की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत
कांकेर में आस्था के साथ खिलवाड़, भगवान राम और हनुमान की मूर्ति के साथ आपत्तिजनक हरकत

CG News: कांकेर से हिंदू भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करते वीडियो सामने आया है. वीडियो में कुछ युवक भगवान राम और हनुमान की मूर्ती के साथ आपत्तिजनक हरकत करते नजर आ रहे हें. हिंदू संगठन ने तुरंत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:27 PM IST
Kanker drunk youth slapped idols of hindu god: छत्तीसगढ़ के कांकेर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को देख हर कोई आक्रोशित है. वायरल वीडियो में भगवान राम और हनुमान की मुर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते देखा जा सकता है. कुछ युवक नशे में धुत होकर भगवान की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करते नजर आ रहे हैं. युवक भगवान की मूर्ती पर थप्पड़ बरसाते भी नजर आ रहें है. वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठन मामले पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला
पूरी घटना कांकेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नवागांव स्थित ईशान वन की बताई जा रही है. यहां 4 युवक नशे की हालात में वन में स्थित भगवान की मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में तीनों युवक भगवान राम और बजरंग बली हनुमान पर थप्पड़ बरसाते भी नजर आ रहे हैं. वहीं एक युवक जो ये सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा, वो भी अपने साथियों को रोकने की बजाए हंसते हुए पूरे घटना को रिकॉर्ड करते सुनाई दे रहा है. 

पहले अभद्र व्यवहार फिर थप्पड़
वीडियो में पहले तो एक युवक बजरंग बली की मूर्ती पर चड़ता नजर आ रहा फिर उसके बाकी के साथी भी इस आपत्तिजनक कांड में उसका साथ देते नजर आ रहे हैं. सभी युवक फिर हनुमान की मूर्ति पर थप्पड़ लगाते नजर आते हैं. इसके बाद सभी भगवान राम की मूर्ती के पास जाते हैं और मूर्ती के साथ छेड़छाड़ करते हैं. इसके बाद सभी भगवान राम की मूर्ती पर भी एक एक कर के थप्पड़ लगाना शुरू कर देते हैं. वीडियो में चारों युवक भगवान का मजाक उड़ाते भी सुनाई देते हैं. इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा है. जिसके बाद हिंदू सगठनों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश फैला है.

चारों आरोपी की हुई पहचान
वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू संगठन द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं वीडियो में नजर आए चारे आरोपियों की पहचान भी की गई है. चारों दोषी छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले के बताए जा रहे हैं. संगठन का कहना है कि वाडियो में युवक शर्टलेस होकर भगवान की मूर्ती के साथ खिलवाड़ कर रहे थे. हिंदू धर्न के देवी देवताओं के साथ इस तरह की अपमानजनक व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जल्द से जल्द चारों आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकी आगे से फिर ऐसी घटना करने की किसी की हिम्मत नहीं हो.

