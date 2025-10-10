करवा चौथ का चांद कब निकलेगा? यहां जानें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अन्य शहरों की टाइमिंग

Chandrodaya Time in Chhatisgarh Cities: पूरे देश में आज (10 अक्टूबर 2025) करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं. विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास होता है और पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं. महिलाएं शाम को चांद निकलने के बाद शिव-पार्वती, चौथ माता और चंद्र देव की पूजा करती हैं. महिलाएं चांद को छलनी से देखकर, अर्घ्य देकर और फिर पति के दर्शन करके अपना निर्जला व्रत तोड़ती हैं. लेकिन, इन सबसे महत्वपूर्ण वो समय होता है, जब चांद के निकलने का इंतजार करना पड़ता है. तो चलिए आपको पहले ही बता देते हैं कि आपके शहर में चंद्र देव कब दर्शन देंगे.

छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय (Moonrise time in Chhattisgarh)

करवा चौथ पर आपको चांद के निकलने का ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए हम आपको पहले ही टाइम बता देते हैं. छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में शाम के 8.15 के आसपास चंद्र देवता दर्शन देंगे. आप इसी हिसाब से अपने पूजा की तैयारी कर लें. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चांद निकलने का समय 8 बजकर 14 मिनट है, जबकि बिलासपुर में 8 बजकर 10 मिनट है और बस्तर में 8 बजकर 21 मिनट है. अन्य शहरों का समय आस-पास के इन प्रमुख शहरों के समय से मिलता-जुलता ही रहेगा.

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का अनुमानित समय

रायपुर (Raipur) - 08:14 PM

बिलासपुर (Bilaspur) - 08:10 PM

दुर्ग (Durg) - 08:15 PM

अंबिकापुर (Ambikapur) - 08:03 PM

बस्तर (Bastar) - 08:21 PM

सरगुजा (Surguja) - 08:03 PM

सुकमा (Sukma) - 08:01 PM

बीजापुर (Bijapur) - 08:13 PM

कोरिया (Korea) - 08:05 PM

कोरबा (Korba) - 08:07 PM

रायगढ़ (Raigarh) - 08:07 PM

करवा चौथ 2025: पूजा का शुभ मुहूर्त

करवा चौथ के दिन चांद के निकलने से पहले शाम को शुभ मुहूर्त में करवा माता और शिव-पार्वती की पूजा की जाती है. इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:57 बजे से 07:07 बजे तक है. इस शुभ मुहूर्त में पूजा कर लें और व्रत कथा सुनकर चंद्रोदय का इंतजार करें. करवा चौथ की चतुर्थी तिथि शाम 7:38 बजे खत्म हो रही है और चंद्रोदय उसके बाद होगा, इसलिए व्रत का पारण पंचमी तिथि में होगा.