Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2955670
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

करवा चौथ का चांद कब निकलेगा? यहां जानें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अन्य शहरों की टाइमिंग

Raipur Chand Nikalne ka Samay: देशभर की तरह छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भी आज (10 अक्टूबर 2025) करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार धूमधाम से मनाया जा जा रहा है. यह दिन विवाहित महिलाओं के लिए सबसे खास है और महिलाओं को चांद निकलने का इंतजार बेसब्री से रहता है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करवा चौथ का चांद कब निकलेगा? यहां जानें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ समेत अन्य शहरों की टाइमिंग

Chandrodaya Time in Chhatisgarh Cities: पूरे देश में आज (10 अक्टूबर 2025) करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं. विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद खास होता है और पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं. महिलाएं शाम को चांद निकलने के बाद शिव-पार्वती, चौथ माता और चंद्र देव की पूजा करती हैं. महिलाएं चांद को छलनी से देखकर, अर्घ्य देकर और फिर पति के दर्शन करके अपना निर्जला व्रत तोड़ती हैं. लेकिन, इन सबसे महत्वपूर्ण वो समय होता है, जब चांद के निकलने का इंतजार करना पड़ता है. तो चलिए आपको पहले ही बता देते हैं कि आपके शहर में चंद्र देव कब दर्शन देंगे.

छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय (Moonrise time in Chhattisgarh)

करवा चौथ पर आपको चांद के निकलने का ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए हम आपको पहले ही टाइम बता देते हैं. छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में शाम के 8.15 के आसपास चंद्र देवता दर्शन देंगे. आप इसी हिसाब से अपने पूजा की तैयारी कर लें. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चांद निकलने का समय 8 बजकर 14 मिनट है, जबकि बिलासपुर में 8 बजकर 10 मिनट है और बस्तर में 8 बजकर 21 मिनट है. अन्य शहरों का समय आस-पास के इन प्रमुख शहरों के समय से मिलता-जुलता ही रहेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- करवा चौथ पर भोपाल में 8:26, इंदौर में 8:34 बजे निकलेगा चांद... जानें आपके शहर में कब दर्शन देंगे चंद्र देव

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का अनुमानित समय

रायपुर (Raipur) - 08:14 PM
बिलासपुर (Bilaspur) - 08:10 PM
दुर्ग (Durg) - 08:15 PM
अंबिकापुर (Ambikapur) - 08:03 PM
बस्तर (Bastar) - 08:21 PM
सरगुजा (Surguja) - 08:03 PM
सुकमा (Sukma) - 08:01 PM
बीजापुर (Bijapur) - 08:13 PM
कोरिया (Korea) - 08:05 PM
कोरबा (Korba) - 08:07 PM
रायगढ़ (Raigarh) - 08:07 PM

करवा चौथ 2025: पूजा का शुभ मुहूर्त

करवा चौथ के दिन चांद के निकलने से पहले शाम को शुभ मुहूर्त में करवा माता और शिव-पार्वती की पूजा की जाती है. इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:57 बजे से 07:07 बजे तक है. इस शुभ मुहूर्त में पूजा कर लें और व्रत कथा सुनकर चंद्रोदय का इंतजार करें. करवा चौथ की चतुर्थी तिथि शाम 7:38 बजे खत्म हो रही है और चंद्रोदय उसके बाद होगा, इसलिए व्रत का पारण पंचमी तिथि में होगा.

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

cough syrup deaths
छिंदवाड़ा कांड पर तमिलनाडु में धरना दें... CM मोहन यादव ने क्यों कही ऐसी बात
Karwa chauth 2025
करवाचौथ पर भोपाल में 8:26, इंदौर में 8:34 बजे निकलेगा चांद... जानें आपके शहर का टाइम
raipur news
दुर्गापुर-मुंबई इंडिगो फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, युवक की तबीयत बिगड़ी
Cold Cough Syrup
अब कोई भी कफ सिरप सुरक्षित नहीं! FDA ने लगाया बड़ा बैन, हर बोतल की होगी स्कैनिंग
mp news
24 बच्चों की मौत में SC जांच की मांग, बीजापुर में IED विस्फोट से मासूम घायल
tikamgarh news
पिता की प्यास बुझाने गई मासूम रहस्यमयी तरीके से गायब, टीकमगढ़ में मचा हड़कंप
Chhindwara News
छिंदवाड़ा में फिर एक मासूम ने तोड़ा दम, कफ सिरप से एमपी में अब तक 24 बच्चों की मौत
mp news
धनकुबेर निकला PWD का इंजीनियर, कैश गिनने के लिए बुलानी पड़ी नोट गिनने की मशीनें
mp news
महिला को जंजीरों से पीटा, गर्म सिक्कों से जलाया... प्रेत निकालने के नाम पर हैवानियत
CG News
वन विभाग की नाक के नीचे जलाए गए लाखों पौधे, 1 हेक्टेयर राजस्व भूमि पर हुआ कब्जा