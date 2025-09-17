70 आदिवासियों की 'घर वापसी', BJP विधायक ने पैर धोकर किया स्वागत, विदेशी फंडिंग के खिलाफ उठाई आवाज

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कवर्धा की पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 70 जनजातीय परिवारों की घर वापसी कराई. कुई-कुकदुर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने खुद उनका पैर पखारकर स्वागत किया. साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के प्रचार के लिए जागरूकता वाहनों को भी रवाना किया गया.

आस्था और संस्कृति की रक्षा

विधायक भावना बोहरा ने जनजातीय समाज की समस्याओं को विधानसभा में उठाने और उनकी संस्कृति व धरोहरों को संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों पर के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि घर वापसी केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान को वापस पाने का प्रयास है. कुछ लोग प्रलोभन देकर आदिवासी समाज को भ्रमित कर रहे हैं, जिससे उनकी परंपरा और सभ्यता को नुकसान हो रहा है. भाजपा सरकार ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है.

धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि यह मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक सद्भाव की भी परीक्षा है. छत्तीसगढ़ की समृद्ध और विविध संस्कृति को जबरन धर्मांतरण से खतरा हो रहा है, जिससे समाज की एकजुटता कमजोर पड़ सकती है. ऐसे प्रयासों से न केवल आदिवासी समाज की पहचान मिटती है, बल्कि सामाजिक संतुलन भी प्रभावित होता है.

विदेशी फंडिंग से बढ़ते खतरे पर चिंता

विधायक ने चेतावनी दी कि विदेशी फंडिंग से संचालित एनजीओ और मिशनरी संगठन आदिवासी समुदायों को निशाना बनाकर उनकी पहचान मिटाने की कोशिश कर रहे .। इसे रोकने के लिए भाजपा सरकार ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है. जिसमें धर्मांतरण से 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य होगा और पुलिस को जांच का अधिकार मिलेगा. अवैध धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा हो सकती है.

