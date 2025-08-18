Kawardha News: ऐसी औलाद से भगवान बचाए! जायदाद के लिए बाप-बुआ को उतारा मौत के घाट, फिर जो किया...

Kawardha News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पिपरिया थाना क्षेत्र के इन्दौरी पंचायत में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक कलयुगी बेटे ने जमीन विवाद को लेकर अपने ही पिता और बुआ पर लोहे की सब्बल से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी रामकुमार काठले का अपने पिता नारायण काठले से कई महीनों से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. बीती रात इसी बात को लेकर आरोपी ने पिता और बुआ धरमिन बाई पर सब्बल से हमला कर दोनों की मौके पर ही जान ले ली.

आरोपी ने किया सरेंडर

इस घटना में सबसे खास बात यह रही कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पिपरिया थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया. इस दौरान पुलिस के सामने पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया. इस दर्दनाक वारदात के बाद परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. (रिपोर्टः सतीश तंबोली/ कवर्धा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके कवर्धा जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!