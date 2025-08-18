Kawardha News: ऐसी औलाद से भगवान बचाए! जायदाद के लिए बाप-बुआ को उतारा मौत के घाट, फिर जो किया...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2885915
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Kawardha News: ऐसी औलाद से भगवान बचाए! जायदाद के लिए बाप-बुआ को उतारा मौत के घाट, फिर जो किया...

Kawardha Crime News: कवर्धा जिले में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. एक युवक ने जमीन विवाद को लेकर अपने ही पिता और बुआ को मौत के घाट उतारकर, खुद को थाने में जाकर सरेंडर कर दिया. उसके बाद आरोपी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी पुलिस को दी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कवर्धा जिले में एक दिल दहलाने वाली वारदात

Kawardha News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पिपरिया थाना क्षेत्र के इन्दौरी पंचायत में बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक कलयुगी बेटे ने जमीन विवाद को लेकर अपने ही पिता और बुआ पर लोहे की सब्बल से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी रामकुमार काठले का अपने पिता नारायण काठले से कई महीनों से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था. बीती रात इसी बात को लेकर आरोपी ने पिता और बुआ धरमिन बाई पर सब्बल से हमला कर दोनों की मौके पर ही जान ले ली.

आरोपी ने किया सरेंडर
इस घटना में सबसे खास बात यह रही कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पिपरिया थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया. इस दौरान पुलिस के सामने पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया. इस दर्दनाक वारदात के बाद परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. (रिपोर्टः सतीश तंबोली/ कवर्धा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके कवर्धा जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

kawardha news

Trending news

bijapur naxal attack
बीजापुर में नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में DRG का जवान शहीद, तीन जवान घायल
mp breaking news
आज मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? एक जगह पढ़ें दिनभर की सभी छोटी-बड़ी खबरें
maihar news
हिंदू युवक की हत्या के बाद मैहर में भड़की हिंसा, छावनी में तब्दील बिगौड़ी गांव
mp news
मिर्च ने दिखाए नखरे, टमाटर हुआ और लाल, MP में सब्जियों ने लगाया महंगाई का तड़का
raipur news
रायपुर में 15 साल की नाबालिग बनी मां, रेप की हुई पुष्टि, 61 वर्षीय बुजुर्ग पर आरोप
Harda news
हरदा में गायों के लिए बना देश का पहला मेटरनिटी वार्ड, अस्पताल में होगा बछड़े का जन्म
janjgir champa news in hindi
बाप रे ये कैसा अजूबा है! 8वीं पास करने में छात्र ने लगाए 126 साल; वायरल हुआ मार्कशीट
jabalpur news
जबलपुर में कलयुगी पिता और भाई! जिस बेटे को पाला, उसी की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी
mukhyamantri awasiya bhu adhikar yojana 2025 mp
रोटी-कपड़ा और मकान का सपना होगा साकार, MP सरकार दे रही रहने के लिए मुफ्त प्लॉट
mp news
उमरिया में हॉस्टल से 5 छात्राएं अचानक लापता, वार्डन भी दो दिन से गायब! मचा हड़कंप
;