डॉगेश भैया के ठाठ निराले! अस्पताल में जमीन पर तड़प रहे डायरिया के मरीज, कुत्ते को मिला VIP ट्रीटमेंट
डॉगेश भैया के ठाठ निराले! अस्पताल में जमीन पर तड़प रहे डायरिया के मरीज, कुत्ते को मिला VIP ट्रीटमेंट

CG News: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ सरकारी अस्पताल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक आवारा कुत्ते को अस्पताल के ECG वार्ड के बेड पर आराम फरमाते देखा गया वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं की कमी की वजह से मरीज जमीनों पर पड़े थे.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:42 PM IST
Khairagarh Hospital Exposed: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से चिंताजनक तस्वीर सामने आई है. कहने सुनने .या एक पल को ये खबर हास्यपद लगे लेकिन इस तस्वीर के पीछे प्रशासनिक लापरवाही की वो कड़ी छिपी है जिसके पैरों तले दबा शहर का हर आम जनता परेशान भटक रहा है. ये खबर है खैरागढ़ के एक सरकारी अस्पताल से जहां डायरिया के प्रकोप से अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के  ECG कॉर्नर में बेड पर अवारा कुत्ते को आराम फरमाते देखा गया है. 

जिंदगी हो तो ऐसी
खेरागढ़ की ये तस्वीर सराकारी कामकाजों के पोल खोल रही है. गांव में बढ़ते डायरिया के मामलों ने सरकारी अस्पताल के व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है. एक तरफ जहां मरीजों को इलाज के लिए बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं, मरीज जमीन पर या फिर स्ट्रेचर पर लेटा है वहीं दूसरी ओर एक आवार कुत्ते को  ईसीजी कॉर्नर के एक बेड पर आराम फरमाते देखा गया. कुत्ते को इस हालात में देख आप भी यही कहेंगे कि "जिंदगी हो तो ऐसी" 

मरीजों के हाल बेहाल
अस्पताल से सामने आई मरीजों की तस्वीर देख कर कोई भी दया खा जाए. जिस तकिये का आराम मरीजों को मिलना चाहिए उस आराम और व्यवस्था से मरीज बेखबर है. जैसे तैसे अपनों के सहारे मरीज अस्पताल में भर्ती है. कोई अपनों के गोद में तड़पते नज़र आया तो कोई बिना चादर और बिना किसी साफ-सफाई के अस्पताल की दीवारों से सटे फर्श पर पड़े हुए देखा गया. 

स्वास्थ व्यवस्था पर सवाल
खैरागढ़ के सरकारी अस्पताल से लापरवाही की ऐसी तस्वीर आने के बाद पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे है. मरीज और उनके परिजन परेशान हैं कि जब अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, सेवाएं नहीं है तो आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? अस्पताल से पहले भी सफाई और सुरक्षा को लेकर प्रशन किए गए है लेकिन आज तक इन पहलुओं पर काम क्यों नहीं किया गया है. अस्पताल के ECG वार्ड में कुत्ते का इस तरह बेड पर पहुंच जाना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

रिपोर्ट: किशोर शिल्लेदार, Z मीडिया, खैरागढ़

