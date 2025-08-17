Gandai News: YouTube से वीडियो देख होम थिएटर में फिट किया बम, Ex-गर्लफ्रेंड को पाने के लिए ITI के छात्र ने रची थी खौपनाक साजिश

Khairagarh Gandai News: छत्तीसगढ़ में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर एक युवक ने अपनी एक्स प्रेमिका के पति को मारने की ऐसी साजिश रची, जिसे सुन आपके भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे. मिली जानकारी के अनुसार, पता चला है कि युवक ने एक होम थिएटर स्पीकर के अंदर बम फिट करवाकर, उसे पार्सल कर अपनी एक्स प्रेमिका के पति के घर भेज दिया. पार्सल ऐसा था कि प्लग लगाते ही जोरदार धमाका होता, तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती. लेकिन गनीमत यह रही कि वारदात होन से पहले ही राज खुल गया. इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

दरअसल, यह मामला गंडई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जब 16 अगस्त को मानपुर निवासी अफसार खान के घर एक पार्सल पहुंचा, जिसमें बिल्कुल नया होम थिएटर पैक था. लेकिन अफसार को उसे उठाते ही शक हुआ, कि यह स्पीकर अन्य स्पीकर के मुकाबले थोड़ा भारी था. इसके अलावा, इस होम थिएटर का पावर पिन भी टूटा हुआ था. इसे देखते हुए शक और बढ़ गया. वहीं उन्होंने सावधानी बरतते हुए उसे खोला, फिर चेक किया. उसमें जो निकला अफसार के होश उड़ गए. स्पीकर के अंदर जिलेटिन की छड़ें, तार, डेटोनेटर समेत कई चीजें निकली. वहीं अफसार ने तुरंत पुलिस को कॉल की, तो उसके बाद बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा, तब जाकर पूरे इलाके को सील कर दिया.

आईटीआई के छात्र का प्लान

जब इसकी जांच की गई, तो पता चला कि जैसे ही स्पीकर को बिजली से कनेक्ट करते तुरंत जोरदार धमाका होता, जिससे किसी की भी जान जा सकती थी. लेकिन खास बात यह थी की अफसार और उसकी पत्नी ने तो यह पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया था. पुलिस ने और छानबीन की, तो पता चला इसके पीछे आईटीआई का छात्र था. फिर पुलिस ने छात्र विनय वर्मा को पकड़ा. पूछताछ में विनय वर्मा ने सब कुछ उगल दिया. उसने बताया कि यह पूरी साजिश अपनी एक्स प्रेमिका के पति को खत्म करने के लिए की थी. लेकिन यह प्लान पूरा चौपट हो गया.

अवैध तरीके से आया सामान

वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी विनय ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने में कुल सात शामिल थे. इनमें से परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, घासीराम वर्मा, दिलीप धिमर, गोपाल खेलवार और खिलेश नाम के युवक बताए जा रहे थे. किसी ने जिलेटिन खरीदा, किसी ने नकली इंडिया पोस्ट का लोगो बनाया, तो किसी ने सप्लाई और डिलीवरी में मदद की. वहीं पुलिस ने इन लोगों के यहां छापा मारा तो 60 जिलेटिन की छड़ें और दो डेटोनेटर भी बरामद किए गए. जिन्हें दुर्ग की पत्थर खदानों से अवैध रूप से लाया गया था.

आरोपियों को भेजा गया जेल

बाद में पता चला कि वो बहुत चौंकाने वाला था. दरअसल, अफसार की पत्नी से शादी से पहले विनय वर्मा का अफेयर था. लेकिन युवती ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और बाद में अफसार से शादी रचा ली. इसी बात से नाराज होकर विनय वर्मा ने बदला लेने के चलते यह पूरी साजिश रची. उसने दो किलो बारूद भरकर अफसार को जान से मारने की कोशिश की. ताकि उसका रास्ता साफ हो सके. हालांकि पुलिस की सतर्कता और अफसार की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया. वहीं एसपी लक्ष्य शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी समेत सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

