Gandai News: YouTube से वीडियो देख होम थिएटर में फिट किया बम, Ex-गर्लफ्रेंड को पाने के लिए ITI के छात्र ने रची थी खौपनाक साजिश
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884499
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Gandai News: YouTube से वीडियो देख होम थिएटर में फिट किया बम, Ex-गर्लफ्रेंड को पाने के लिए ITI के छात्र ने रची थी खौपनाक साजिश

Gandai Home Theater Bomb: छत्तीसगढ़ के गंडई इलाके से एक रौंगटे खड़ा कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक आईटीआई के छात्र ने अपनी एक्स प्रेमिका को पाने के लिए उसके पति को मारने की ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे. आपको बता दें कि इस साजिश के पीछे 7 आरोपी शामिल थे, जिन्हें जेल में भेज दिया गया है. आइए इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इश्क में बनाया मौत का होम थिएटर!
इश्क में बनाया मौत का होम थिएटर!

Khairagarh Gandai News: छत्तीसगढ़ में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. जहां पर एक युवक ने अपनी एक्स प्रेमिका के पति को मारने की ऐसी साजिश रची, जिसे सुन आपके भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे. मिली जानकारी के अनुसार, पता चला है कि युवक ने एक होम थिएटर स्पीकर के अंदर बम फिट करवाकर, उसे पार्सल कर अपनी एक्स प्रेमिका के पति के घर भेज दिया. पार्सल ऐसा था कि प्लग लगाते ही जोरदार धमाका होता, तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती. लेकिन गनीमत यह रही कि वारदात होन से पहले ही राज खुल गया. इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

दरअसल, यह मामला गंडई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जब 16 अगस्त को मानपुर निवासी अफसार खान के घर एक पार्सल पहुंचा, जिसमें बिल्कुल नया होम थिएटर पैक था. लेकिन अफसार को उसे उठाते ही शक हुआ, कि यह स्पीकर अन्य स्पीकर के मुकाबले थोड़ा भारी था. इसके अलावा, इस होम थिएटर का पावर पिन भी टूटा हुआ था. इसे देखते हुए शक और बढ़ गया. वहीं उन्होंने सावधानी बरतते हुए उसे खोला, फिर चेक किया. उसमें जो निकला अफसार के होश उड़ गए. स्पीकर के अंदर जिलेटिन की छड़ें, तार, डेटोनेटर समेत कई चीजें निकली. वहीं अफसार ने तुरंत पुलिस को कॉल की, तो उसके बाद बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा, तब जाकर पूरे इलाके को सील कर दिया. 

आईटीआई के छात्र का प्लान
जब इसकी जांच की गई, तो पता चला कि जैसे ही स्पीकर को बिजली से कनेक्ट करते तुरंत जोरदार धमाका होता, जिससे किसी की भी जान जा सकती थी. लेकिन खास बात यह थी की अफसार और उसकी पत्नी ने तो यह पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया था. पुलिस ने और छानबीन की, तो पता चला इसके पीछे आईटीआई का छात्र था. फिर पुलिस ने छात्र विनय वर्मा को पकड़ा. पूछताछ में विनय वर्मा ने सब कुछ उगल दिया. उसने बताया कि यह पूरी साजिश अपनी एक्स प्रेमिका के पति को खत्म करने के लिए की थी. लेकिन यह प्लान पूरा चौपट हो गया. 

अवैध तरीके से आया सामान
वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी विनय ने बताया कि इस वारदात को अंजाम देने में कुल सात शामिल थे. इनमें से परमेश्वर वर्मा, गोपाल वर्मा, घासीराम वर्मा, दिलीप धिमर, गोपाल खेलवार और खिलेश नाम के युवक बताए जा रहे थे. किसी ने जिलेटिन खरीदा, किसी ने नकली इंडिया पोस्ट का लोगो बनाया, तो किसी ने सप्लाई और डिलीवरी में मदद की. वहीं पुलिस ने इन लोगों के यहां छापा मारा तो 60 जिलेटिन की छड़ें और दो डेटोनेटर भी बरामद किए गए. जिन्हें दुर्ग की पत्थर खदानों से अवैध रूप से लाया गया था. 

आरोपियों को भेजा गया जेल
बाद में पता चला कि वो बहुत चौंकाने वाला था. दरअसल, अफसार की पत्नी से शादी से पहले विनय वर्मा का अफेयर था. लेकिन युवती ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और बाद में अफसार से शादी रचा ली. इसी बात से नाराज होकर विनय वर्मा ने बदला लेने के चलते यह पूरी साजिश रची. उसने दो किलो बारूद भरकर अफसार को जान से मारने की कोशिश की. ताकि उसका रास्ता साफ हो सके. हालांकि पुलिस की सतर्कता और अफसार की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया. वहीं एसपी लक्ष्य शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी समेत सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले 'रायपुर' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsKhairagarh news

Trending news

chhattisgarh news
Ex-गर्लफ्रेंड को पाने के लिए ITI के छात्र ने रची थी खौपनाक साजिश
dhar news
MP Politics: ये सब क्या चल रहा? राहुल गांधी की पार्टी में योगी-मोदी जिंदाबाद के नारे
Sidhi news
कर्नाटक पुलिस पर MP में लगा आरोप, स्पेशल कोर्ट का वारंट लेकर पहुंची थी सीधी, जानिए
Khairagarh news
टूटे दिल की खतरनाक साजिश, प्रेमिका के पति को भेजा मौत का तोहफा,बम कांड से हिला इलाका
chhattisgarh news
6 महीने की गर्भवती महिला की बेरहमी से हत्या, ससुर आश्वासन देकर लाया था वापस ससुराल
mp news
लैंडिंग के दौरान अचानक लड़खड़ाया बेंगलुरु-ग्वालियर विमान,यात्रियों की अटकी सांसें
dhar news
धार में BJP नेता के साथ बीच सड़क पर मारपीट, अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप, हुई FIR
mp news
भोपाल-इंदौर, ग्वालियर जबलपुर में किसे मिली कांग्रेस की कमान, देखें नाम
mp news
दिग्विजय के बेटे को बड़ी जिम्मेदारी, जयवर्धन सिंह को कांग्रेस ने बनाया जिलाध्यक्ष
Shivpuri News
शिवपुरी में बड़ा हादसा, डिवाइडर तोड़कर ट्रक से भिड़ी ट्रैवलर, सिंगर समेत 4 की मौत
;