Dantewada News: किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका, आग से कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान

Dantewada Fire News: किरंदुल के एनएमडीसी प्लांट में देर रात अफरा-तफरी मच गई, जब फाइन ओर कैंप के पास स्थित कन्वेयर बेल्ट में अचानक आग लग गई. यह हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया और फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया. आग इतनी भयंकर थी, कि देखते ही देखते 200 मीटर से ज्यादा बेल्ट जलकर खाक हो गई. घटना की सूचना मिलते ही प्लांट प्रबंधन ने तुरंत दमकल विभाग को बुलाया और मौके पर राहत-बचाव का काम शुरू कराया.

आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल गाड़ियां पूरी रात जुटी रहीं. आग लगने की वजह का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है. इस भीषण आग ने प्लांट के उत्पादन को पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. स्थानीय कर्मचारी और अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना कई सालों में सबसे बड़ी औद्योगिक आगजनी में से एक है.

धमाके की आई थी आवाज

कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार रात करीब 3 बजे आग पर काबू पाया जा सका. फिलहाल घटना की जांच जारी है और एनएमडीसी प्रबंधन ने तकनीकी टीम को मौके पर भेजकर क्षति का आकलन शुरू कर दिया है. आसपास के लोगों का कहना है कि आग लगने के समय जोरदार धमाके जैसी आवाज भी सुनाई दी थी, जिससे लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए. इस घटना के बाद प्लांट में सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा करने की मांग उठने लगी है. (रिपोर्टः रिकेश्वर राणा/ दंतेवाड़ा)

