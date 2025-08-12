Dantewada News: किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका, आग से कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2876866
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Dantewada News: किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका, आग से कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान

Kirandul NMDC Fire News: छत्तीसगढ़ के किरंदुल में स्थित एनएमडीसी प्लांट में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई. यह आग फाइन ओर कैंप के पास कन्वेयर बेल्ट में रात करीब 2 बजे लगी, जिससे पूरे प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि 200 मीटर से अधिक बेल्ट जलकर खाक हो गई.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका
किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका

Dantewada Fire News: किरंदुल के एनएमडीसी प्लांट में देर रात अफरा-तफरी मच गई, जब फाइन ओर कैंप के पास स्थित कन्वेयर बेल्ट में अचानक आग लग गई. यह हादसा रात करीब 2 बजे हुआ, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया और फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया. आग इतनी भयंकर थी, कि देखते ही देखते 200 मीटर से ज्यादा बेल्ट जलकर खाक हो गई. घटना की सूचना मिलते ही प्लांट प्रबंधन ने तुरंत दमकल विभाग को बुलाया और मौके पर राहत-बचाव का काम शुरू कराया.

आग पर काबू पाने के लिए दर्जनों दमकल गाड़ियां पूरी रात जुटी रहीं. आग लगने की वजह का अभी तक आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है. इस भीषण आग ने प्लांट के उत्पादन को पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. स्थानीय कर्मचारी और अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना कई सालों में सबसे बड़ी औद्योगिक आगजनी में से एक है.

धमाके की आई थी आवाज
कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार रात करीब 3 बजे आग पर काबू पाया जा सका. फिलहाल घटना की जांच जारी है और एनएमडीसी प्रबंधन ने तकनीकी टीम को मौके पर भेजकर क्षति का आकलन शुरू कर दिया है. आसपास के लोगों का कहना है कि आग लगने के समय जोरदार धमाके जैसी आवाज भी सुनाई दी थी, जिससे लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए. इस घटना के बाद प्लांट में सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा करने की मांग उठने लगी है. (रिपोर्टः रिकेश्वर राणा/ दंतेवाड़ा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले दंतेवाड़ा की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

dantewada news

Trending news

dantewada news
किरंदुल एनएमडीसी प्लांट में देर रात बड़ा धमाका, आग से कन्वेयर बेल्ट जलकर खाक
Mandsaur News
मंदसौर में फैली रहस्यमयी बीमारी! शरीर हो जाता है कमजोर, छह मरीज मिलने से हड़कंप
balodabazar news
खतरों के खिलाड़ी भी रह गए पीछे! 30 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलती दिखी महिला
mp news
इंस्टाग्राम के प्यार के लिए पति-बेटे को छोड़ आई महिला, अब प्रेमी छोड़कर हुआ फरार
satna news
2 हत्या के बाद मौत का सफर, कानपुर के कातिल ने सतना में खत्म की अपनी कहानी, लिखा खत
chhattisgarh news
ओडिशा से लौटी और मां बनी 13 साल की लड़की, पड़ोस के लड़के से था प्रेम-प्रसंग
mp news
MP हाईकोर्ट में बड़ी गलती, जिसे बेल देनी थी उसे मिली जेल, जिसे जेल भेजना था उसे बेल
gwalior news
ग्वालियर में शराब तस्करी का बेहद शातिर तरीका, ऐसा जुगाड़ आपने कभी नहीं देखा होगा
ujjain news
'बहन' के साथ होटल में ठहरा था मौलाना! संदिग्ध हालत में मिलने पर मचा हड़कंप, खुला राज
sheopur news
श्योपुर नगर परिषद की बैठक में बवाल, पार्षद और CMO के बीच तीखी बहस, लगाए गंभीर आरोप
;