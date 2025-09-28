Advertisement
महतारी वंदन योजना: 4000 नई महिलाओं के लिए बड़ा अपडेट, जानें कब मिलेगा पैसा

Mahatari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना में बस्तर संभाग की 4,000 नई महिलाओं को शामिल किया गया है, जिन्हें अक्टूबर से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. जानिए ताज़ा अपडेट.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:47 AM IST
महतारी वंदन योजना: 4000 नई महिलाओं के लिए बड़ा अपडेट, जानें कब मिलेगा पैसा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. हाल ही में में बस्तर संभाग के पांच ज़िलों कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की 4,000 नई महिलाओं को इस योजना में शामिल किया गया है. ये महिलाएं विशेष रूप से नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) क्षेत्र में संचालित 53 कैंपों से हैं, जिन्हें अक्टूबर में योजना की 20वीं किस्त का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. बता दें कि महतारी वंदन योजना की 19वीं किश्त जारी की जा चुकी हैं. सितंबर में 6,915,994 महिलाओं के खातों में ₹1,000-₹1,000 की राशि हस्तांतरित की गई थी.

4000 नई महिलाओं के लिए बड़ा अपडेट
दरअसल, राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना महतारी वंदन में बस्तर संभाग की 4,000 नई महिलाओं को जोड़ा गया है और उन्हें अक्टूबर से 20वीं किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी. वर्तमान में राज्य की 69 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं. माओवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र की महिलाओं को भी इसमें शामिल करने का फ़ैसला 23 जुलाई को लिया गया था.

आधार कार्ड अपडेट करने की अपील
बता दें कि कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 15 अगस्त से 31 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया चलाई थी, जिसमें लगभग 9,000 आवेदन प्राप्त हुए थे. जांच के बाद लगभग 4,000 महिलाएं पात्र पाई गईं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दस्तावेज़ों के अभाव में अधूरे आवेदनों को पूरा करके लाभ प्रदान किया जाएगा. विभाग ने सभी लाभार्थी महिलाओं से अपने आधार कार्ड अपडेट करने की अपील की है, क्योंकि कई महिलाओं का भुगतान उनके आधार निष्क्रिय होने के कारण रुका हुआ है. पंजीकरण पोर्टल नवंबर में फिर से खुलने की उम्मीद है, जिससे लाखों अन्य महिलाएं जो पहली बार आवेदन करने से चूक गईं थीं और पिछले डेढ़ साल में पात्र बनीं, इस योजना में शामिल हो सकेंगी.

