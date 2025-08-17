Korba News: सतरेंगा के रिसॉर्ट में AC के भीतर मौज से सो था डरावना सांप, देखते ही पर्यटकों में मची भगदड़!

Korba Resort Snake in AC: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित पर्यटन स्थल सतरेंगा में उस समय दहशत फैल गई, जब एक टूरिस्ट रिसॉर्ट की कैंटीन में लगे एयर कंडीशनर (AC) के अंदर अजीबो-गरीब सांप दिखा. नाश्ता कर रहे पर्यटकों की नजर जैसे ही AC में छिपे इस विचित्र सांप पर पड़ी, वे घबराकर बाहर भागने लगे. हालांकि, बाद में , स्नैक रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. बताया जा रहा है कि यह सांप एक कॉमन कैट स्नेक था, जो दिखने में खतरनाक लगता है.

जानिए पूरी घटना

दरअसल, कोरबा जिले सहित दीगर जिले के पर्यटक सतरेंगा पर्यटन स्थल की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने यहां आते है. इन्हीं पर्यटकों में कुछ पर्यटक जब सतरेंगा पर्यटन स्थल में स्थित टूरिस्ट रिसोर्ट कैंटीन में नाश्ता करने के लिए बैठें थे, तभी कुछ पर्यटकों की नजर एसी पर पड़ी जिसमें देखा कि AC के अंदर में एक अजीबो-गरीब सांप बैठा है. ये नजारा देख लोग खाना छोड़ कैंटीन से भाग खड़े हुए.

रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर

लोगों ने इसकी जानकारी स्नैक रेस्क्यु टीम को दिया. जिसके बाद रेस्क्यु टीम के सदस्य सतरेंगा पहुंचे और बड़ी सावधानी से रेस्क्यू कर सांप को AC से बाहर निकाला. तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली. इसके बाद लोगों ने रेस्क्यु टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया. वहीं, रेस्क्यू टीम ने सांप को जंगल में छोड़ दिया .स्नैक रेस्क्यूअर की माने तो AC के अंदर बैठा अजीबो गरीब सांप common cat snake है. जिसे हिंदी में सामान्य बिल्ली सांप कहते हैं.

दुर्लभ प्रजातियों का सांप है कॉमन कैट स्नेक

कॉमन कैट स्नेक दुर्लभ प्रजाति के सांपों में से है. यह सांप बहुत कम दिखाई देते हैं. यह सांप अक्सर शाम के बाद और रात में सक्रिय रहते हैं. क्योंकि दिन के वक्त इनके आंखों की तलिया संकरी खड़ी झिल्लियों में सिकुड़ जाती हैं. जिससे इन्हें कम दिखाई देता. वहीं, रात के समय पुतलियां गोलाकार आकार में फैल जाती हैं और दिखाई देने लगता है. इसलिए इस सांप को निशाचर भी कहते हैं. यह अक्सर छोटे पक्षियों, मेंढक, अंडे आदि का शिकार करते हैं. जानकारी के मुताबिक, इस सांप के अंदर जहर बहुत लग्ता होता है. इसके काटने से आदमी की मौत नहीं हो सकती है.

रिपोर्ट- नीलम दास पड़वार, जी मीडिया, कोरबा

ये भी पढ़ें- Raipur News: रायपुर में पागल कुत्ते का आतंक, 12 घंटे में 12 लोगों को काटा! माना में दहशत का माहौल

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.