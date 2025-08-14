SP-कलेक्टर की गाड़ी पर उल्टा तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

CG News-छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का 15 अगस्त से पहले होने वाली तैयारियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज गाड़ी पर उल्टा लगा हुआ दिखाई दिया. यह पूरी घटना सीएसईबी ग्राउंड की है. जहां एसपी-कलेक्टर की गाड़ी में लगा तिरंगे का केसरिया रंग सबसे नीचे और हरा रंग सबसे ऊपर दिख रहा था. उल्टा ध्वज लगाना राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में आता है. एसपी ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

सही दिशा में फहराना अनिवार्य

बता दें कि भारत के ध्वज संहिता के अनुसार, तिरंगे को सही दिशा और सम्मानपूर्वक तरीके से फहराना अनिवार्य है. उल्टा ध्वज लगाना राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में आता है. ऐसा करना अपमान माना जाता है. एसपी ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए हैं.

13 अगस्त को वीडियो

13 अगस्त को एसपी सिद्धार्थ तिवारी और कलेक्टर अजीत वसंत स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान दोनों फाइनल रिहर्सल में भी शामिल हुए थे. इस दौरान ग्राउंड में परेड निरीक्षण के समय तिरंगा गाड़ी पर उल्टा लगा दिखाई दिया. इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए और नाराजगी जाहिर की. वहीं इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी बताया.

15 अगस्त को होगा ध्वाजारोहण

बता दें कि 15 अगस्त को सीएसईबी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा. उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे. मंत्री परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ेंगे. साथ ही इस अवसर पर शहीद परिवारों को सम्मान भी किया जाएगा.

