SP-कलेक्टर की गाड़ी पर उल्टा तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2880765
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

SP-कलेक्टर की गाड़ी पर उल्टा तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

Korba News-कोरबा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान एसपी कलेक्टर की गाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा लगा दिखाई दिया. गाड़ी में लगा तिरंगे के केसरियां रंग नीचे और हरा रंग नीचे दिखाई दिया. उल्टा ध्वज राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में आता है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SP-कलेक्टर की गाड़ी पर उल्टा तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

CG News-छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का 15 अगस्त से पहले होने वाली तैयारियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज गाड़ी पर उल्टा लगा हुआ दिखाई दिया. यह पूरी घटना सीएसईबी ग्राउंड की है. जहां एसपी-कलेक्टर की गाड़ी में लगा तिरंगे का केसरिया रंग सबसे नीचे और हरा रंग सबसे ऊपर दिख रहा था. उल्टा ध्वज लगाना राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में आता है. एसपी ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

वीडियो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं. 

सही दिशा में फहराना अनिवार्य 
बता दें कि भारत के ध्वज संहिता के अनुसार, तिरंगे को सही दिशा और सम्मानपूर्वक तरीके से फहराना अनिवार्य है. उल्टा ध्वज लगाना राष्ट्रीय अपमान की श्रेणी में आता है. ऐसा करना अपमान माना जाता है. एसपी ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए हैं. 

13 अगस्त को वीडियो 
13 अगस्त को एसपी सिद्धार्थ तिवारी और कलेक्टर अजीत वसंत स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान दोनों फाइनल रिहर्सल में भी शामिल हुए थे. इस दौरान ग्राउंड में परेड निरीक्षण के समय तिरंगा गाड़ी पर उल्टा लगा दिखाई दिया. इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए और नाराजगी जाहिर की. वहीं इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी बताया. 

15 अगस्त को होगा ध्वाजारोहण
बता दें कि 15 अगस्त को सीएसईबी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा. उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे. मंत्री परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ेंगे. साथ ही इस अवसर पर शहीद परिवारों को सम्मान भी किया जाएगा. 

यह भी पढ़े-घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, हिंदू सगंठनों का हंगामा, पुलिस ने शेख सलीम को दबोचा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़े Korba की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsKorba NewsIndependence Day

Trending news

raipur news
महिला यात्रियों की वो वाली टेंशन ख़त्म! रायपुर स्टेशन पर लगी सैनेटरी नैपकिन मशीन
Burhanpur news
घर में घुसकर महिला की बेरहमी से हत्या, हिंदू सगंठनों का हंगामा, शेख सलीम गिरफ्तार
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल से किया जाएगा सम्मानित, जानिए नाम
Mandsaur News
किसान ने खुद नष्ट की सोयाबीन की फसल, ढाई बीघा में चलाया रोटावेटर, मांगां मुआवजा
raipur news
पैसों के विवाद में दोस्त बना कातिल, मर्डर के बाद दोस्तों संग की मछली-शराब पार्टी
chhattisgarh liquor ban
छत्तीसगढ़ के कई गांवों में शराब, जुआ और सट्टे पर बैन! इनपर वसूला जाएगा भारी जुर्माना
Rewa Viral Video
गर्भवती को खाट पर 3 किमी ढोया, सड़क के पैसे विधायक के कार्यक्रम में हुए खर्च
Chhattisgarh High Court
चर्चा में छत्तीसगढ़ HC का ये फैसला, 8 साल के बच्चे की कस्टडी पिता को नहीं, मामा को
gwalior news
ग्वालियर में भटक रहा मरा हुआ इंसान, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब हैरान
bilaspur high court
CBSE और NCRT की किताबों की अनिवार्यता खत्म, अब निजी स्कूल अपने हिसाब से पढ़ाएंगे बुक
;