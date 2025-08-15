Korba News-कोरबा में बाइकर्स का आतंक, रोज करते थे उत्पात, 15 अगस्त को चढ़ा हुड़दंग का रंग

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कोरबा में बाइकर्स ने स्वतंत्रता दिवस पर जमकर उत्पात मचाया है. युवकों ने एसएसीएल कॉलोनी और मानिकपुर चौकी क्षेत्र में बाइक के साइलेंसर से जमकर पटाखे फोड़े. युवकों ने उत्पात उस समय मचाया जब पास ही के स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था. अधिकारियों को जब इसकी भनक लगी तो कार्रवाई के निर्देश दिए गए. इस मामले में पुलिस ने 8 युवकों को पकड़ा है.

युवकों का उत्पात मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

स्कूल में चल रहा था कार्यक्रम

बाइकर्स ने यह उत्पात उस समय मचाया जब एसपी सिद्धार्थ तिवारी, कलेक्टर अजीत वसंत और वन विभाग के कई अधिकारी आत्मानंद स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में मौजूद थे. जब हेलीपैड के पास पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान बाइकर्स ने जमकर पटाखे फोड़े और उत्पात मचाया.

कार्रवाई के दिए निर्देश

जब इसकी भनक अधिकारियों को लगी तो फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. जब पुलिस और वनकर्मी मौके पर पहुंचे तो बाइकर्स इधर-उधर भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर 8 युवकों को पकड़ा और उनकी बाइकें भी जब्त कर ली. सभी युवकों को थाना लाया गया है और कार्रवाई की जा रही है.

रोज मचाते हैं उत्पात

वहीं कॉलोनी के लोगों का कहना है कि ये बाइकर्स रोज उत्पात मचाते हैं. मना करने पर गाली-गलौज और मारपीट करने की धमकी देते हैं. मानिकपुर चौकी प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि पकड़े गए बाइकर्स पर कार्रवाई की गई है. अन्य आरोपियों की पहचान कर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. जिले के थाना-चौकियों और यातायात विभाग की ओर पहले से ही तेज रफ्तार बाइक और पटाखा फोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा.

