Korba News: पूजा कर रही महिला को दिखें भगवान शंकर के 'आभूषण', देखते ही जो हुआ....
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2893592
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Korba News: पूजा कर रही महिला को दिखें भगवान शंकर के 'आभूषण', देखते ही जो हुआ....

Korba Snake News: छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक महिला घर में पूजा कर रही थी. इसी दौरान भगवान शिव का आभूषण कहा जाने वाला खतरनाक नाग दिखा. जिसे देखते ही महिला डरकर भागने लगी. मौके पर पहुंची स्नैक रेस्क्यू टीम ने सांप का रेस्क्यू किया.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Korba News: सर्पलोक बन चुके कोरबा में आए दिन सर्प निकलने की घटना सामने आ रही है. सर्प कभी प्लांटो से रेस्क्यू किये जा रहे हैं तो कभी बाइक के वाइपर से तो कभी घरों से, शुक्रवार की शाम भी एक घर से नाग रेस्क्यू किया गया. यह नाग घर में उस समय घुसा जब घर में एक महिला पूजा पाठ कर हिन्दू रीति रिवाज के तहत कमरों में दिया बाती दिखा रही थी. दिया बाती करते जैसे ही महिला की नजर भगवान शंकर के आभूषण कहे जाने वाले सांप पर पड़ी डर के मारे उसकी जान कलेजे में आ गयी.

जानिए पूरा मामला
दरअसल कोरबा जिले के सोनपुरी गांव में रहने वाली नागेश्वरी राजवाड़े शाम को घर पर पूजा कर रही थी, पूजा समाप्त होने के बाद वो घर में शांति के लिए घर के हर कमरे को दिया दिखा रही थी. इसी दौरान 6 फ़ीट का एक नाग कही से घर में घुस गया. वो इतने बड़े सांप को देखते ही घर के दूसरे कमरे के अंदर भाग खड़ी हुई और आस पास के लोगों को फोन से सांप होने की जानकारी देकर मदद के लिए बुलाई. पड़ोसी के घर में साँप घुसने की खबर सुनकर कुछ लोग मदद के लिए आए और सांप को भगाने का प्रयास किया लेकिन साँप को भागने में सफल नहीं हुए.

रेस्क्यू टीम ने निकाला सांप
नाग भी इतने लोगों को देखकर एक किनारे गमले के पीछे जाकर बैठ गया. जब लोगों को लगा कि वो सांप भगाने में कामयाब नहीं हो रहे है तब लोगों ने स्नेक रेस्क्युअर टीम को बुलाने में ही बुद्धिमता समझी. आखिरकार लोगों ने स्नेक रेस्क्यूअर प्रमुख जितेंद्र सारथी को घर में सांप निकलने कि सूचना दी. सूचना मिलने के बाद जितेंद्र सारथी सोनपुरी गांव पहुंचे और 6 फीट नाग का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यु किया, नाग को हवादार थैले में रखा गया. सुरक्षित रेस्क्यू के बाद घरवाले सहित मोहल्ले वालों ने राहत कि सांस ली. कुछ समय बाद जितेंद्र सारथी ने नाग को जंगल में छोड़ दिया.

रिपोर्ट- नीलम दास पडवार, जी मीडिया कोरबा

ये भी पढ़ें- Korba News: सतरेंगा के रिसॉर्ट में AC के भीतर मौज से सो था डरावना सांप, देखते ही पर्यटकों में मची भगदड़!

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

korbaKorba snake

Trending news

mp news
इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष का वीडियो वायरल, पुलिस अफसर से अभद्रता पर बवाल
korba
Korba News: पूजा कर रही महिला को दिखें भगवान शंकर के 'आभूषण', देखते ही जो हुआ....
rewa
रीवा में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से मकान मालिक समेत मजदूर की मौत,एक की हालत गंभीर
Gariaband
अस्पताल है या मजाक? यहां डॉक्टर या नर्स की जगह गार्ड ने लगाया इंजेक्शन,सरकार दे जवाब
cm mohan yadav
MP की जेलों में बंद कैदियों को बड़ी राहत, समय से इतने दिन पहले रिहा होंगे 14000 कैदी
chhattisgarh news
रेलवे का काम बना मुसीबत,27 अगस्त तक कैंसिल रहेंगी छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 24 ट्रेन
damoh news
अब IIT-JEE के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर, MP में यहां शुरू हुई फ्री कोचिंग
mp news
पसंदीदा शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती है महिला! MP हाई कोर्ट ने कहा- ऐसा कोई कानून...
mp education news
अब 'माटसाब' नहीं मार पाएंगे बंक! एमपी में स्कूलों शिक्षा विभाग ने दिखाई सख्ती
bhopal news
भोपाल में मटकी फोड़ उत्सव में लगेगा बॉलीवुड का तड़का! एक्टर सुनील शेट्टी होंगे शामिल
;