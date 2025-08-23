Korba News: पूजा कर रही महिला को दिखें भगवान शंकर के 'आभूषण', देखते ही जो हुआ....

Korba News: सर्पलोक बन चुके कोरबा में आए दिन सर्प निकलने की घटना सामने आ रही है. सर्प कभी प्लांटो से रेस्क्यू किये जा रहे हैं तो कभी बाइक के वाइपर से तो कभी घरों से, शुक्रवार की शाम भी एक घर से नाग रेस्क्यू किया गया. यह नाग घर में उस समय घुसा जब घर में एक महिला पूजा पाठ कर हिन्दू रीति रिवाज के तहत कमरों में दिया बाती दिखा रही थी. दिया बाती करते जैसे ही महिला की नजर भगवान शंकर के आभूषण कहे जाने वाले सांप पर पड़ी डर के मारे उसकी जान कलेजे में आ गयी.

जानिए पूरा मामला

दरअसल कोरबा जिले के सोनपुरी गांव में रहने वाली नागेश्वरी राजवाड़े शाम को घर पर पूजा कर रही थी, पूजा समाप्त होने के बाद वो घर में शांति के लिए घर के हर कमरे को दिया दिखा रही थी. इसी दौरान 6 फ़ीट का एक नाग कही से घर में घुस गया. वो इतने बड़े सांप को देखते ही घर के दूसरे कमरे के अंदर भाग खड़ी हुई और आस पास के लोगों को फोन से सांप होने की जानकारी देकर मदद के लिए बुलाई. पड़ोसी के घर में साँप घुसने की खबर सुनकर कुछ लोग मदद के लिए आए और सांप को भगाने का प्रयास किया लेकिन साँप को भागने में सफल नहीं हुए.

रेस्क्यू टीम ने निकाला सांप

नाग भी इतने लोगों को देखकर एक किनारे गमले के पीछे जाकर बैठ गया. जब लोगों को लगा कि वो सांप भगाने में कामयाब नहीं हो रहे है तब लोगों ने स्नेक रेस्क्युअर टीम को बुलाने में ही बुद्धिमता समझी. आखिरकार लोगों ने स्नेक रेस्क्यूअर प्रमुख जितेंद्र सारथी को घर में सांप निकलने कि सूचना दी. सूचना मिलने के बाद जितेंद्र सारथी सोनपुरी गांव पहुंचे और 6 फीट नाग का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यु किया, नाग को हवादार थैले में रखा गया. सुरक्षित रेस्क्यू के बाद घरवाले सहित मोहल्ले वालों ने राहत कि सांस ली. कुछ समय बाद जितेंद्र सारथी ने नाग को जंगल में छोड़ दिया.

रिपोर्ट- नीलम दास पडवार, जी मीडिया कोरबा

