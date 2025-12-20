केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई, मारपीट के बाद हुई मौत, काम की तलाश में गए थे पल्लकड़

Laborer From Chhattisgarh Beaten to Death-छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मजदूर को केरल में बांग्लादेशी समझकर बुरी तरह से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. सक्ती जिले के करही गांव के रहने वाले रामनारायण लगभग एक हफ्ते पहले मजदूरी करने के लिए केरल के पल्लकड़ जिले गए थे, वहां काम की तलाश कर रहे थे. 17 दिसंबर को रामनारायण की मौत हो गई थी. केरल पुलिस ने मृतक की पहचान आधार कार्ड से कर सक्ती पुलिस को इसकी सूचना दी. मजदूर की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर मारपीट

जानकारी के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने 17 दिसंबर की दोपहर 3 से 4 बजे से बीच रामनारायण को घेर लिया. बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर उन पर मारपीट की गई. पिटाई के कारण रामनारायण की मौत हो गई. रामनारायण को हाथ मुक्के से जमकर पीटा गया था. मामला केरल के पल्लकड़ जिले वालैयार थाना क्षेत्र का है. इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

छाती से निकल रहा था खून

केरल पुलिस के अनुसार, मजदूर के शरीर पर चोट के बहुत ज्यादा निशान थे. असहनीय दर्द होने के कारण उनकी मौत हो गई. मारपीट में मजदूर की छाती से खून भी बह रहा था. इसके अलावा शरीर पर कई तरह के घाव बन गए थे. वालैयार थाने में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा नहीं की है.

परिवार ने की इंसाफ की मांग

मृतक के परिजनों ने केरल सरकार या पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक मुआवजे की घोषणा न होने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सरकार से मुआवजा देने, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और शव को पैृतक गांव तक पहुंचाने की मांग की है. मृतक के परिजन घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं, ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को वापस लाने की व्यवस्था कर सके. वहीं केरल पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सभी पहलुओं पर पजांच कर रही है.

