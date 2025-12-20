Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3047506
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई, मारपीट के बाद हुई मौत, काम की तलाश में गए थे पल्लकड़

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर की बांग्लादेशी समझकर पिटाई की गई. मजदूर को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई. मजदूर रामनारायण बघेल एक हफ्ते पहले मजदूर करने के लिए केरल के पल्लकड़ जिले गए थे और वहां काम की तलाश कर रहे थे. रामनारायण की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 20, 2025, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई, मारपीट के बाद हुई मौत, काम की तलाश में गए थे पल्लकड़

Laborer From Chhattisgarh Beaten to Death-छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मजदूर को केरल में बांग्लादेशी समझकर बुरी तरह से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. सक्ती जिले के करही गांव के रहने वाले रामनारायण लगभग एक हफ्ते पहले मजदूरी करने के लिए केरल के पल्लकड़ जिले गए थे, वहां काम की तलाश कर रहे थे. 17 दिसंबर को रामनारायण की मौत हो गई थी. केरल पुलिस ने मृतक की पहचान आधार कार्ड से कर सक्ती पुलिस को इसकी सूचना दी. मजदूर की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की गहनता से जांच की जा रही है. 

बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर मारपीट
जानकारी के अनुसार, कुछ स्थानीय लोगों ने 17 दिसंबर की दोपहर 3 से 4 बजे से बीच रामनारायण को घेर लिया. बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर उन पर मारपीट की गई. पिटाई के कारण रामनारायण की मौत हो गई. रामनारायण को हाथ मुक्के से जमकर पीटा गया था. मामला केरल के पल्लकड़ जिले वालैयार थाना क्षेत्र का है. इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. 

छाती से निकल रहा था खून
केरल पुलिस के अनुसार, मजदूर के शरीर पर चोट के बहुत ज्यादा निशान थे. असहनीय दर्द होने के कारण उनकी मौत हो गई. मारपीट में मजदूर की छाती से खून भी बह रहा था. इसके अलावा शरीर पर कई तरह के घाव बन गए थे. वालैयार थाने में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा नहीं की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने की इंसाफ की मांग
मृतक के परिजनों ने केरल सरकार या पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक मुआवजे की घोषणा न होने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सरकार से मुआवजा देने, दोषियों को कड़ी सजा दिलाने और शव को पैृतक गांव तक पहुंचाने की मांग की है. मृतक के परिजन घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं, ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को वापस लाने की व्यवस्था कर सके. वहीं केरल पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सभी पहलुओं पर पजांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें-BJP विधायक पर पुराना कार्यालय गिराने का आरोप, जिला अध्यक्ष ने दी FIR की चेतावनी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG News

Trending news

chhattisgarh news
केरल में बांग्लादेशी समझकर छत्तीसगढ़ के मजदूर की पिटाई, मारपीट के बाद हुई मौत
datia news
वैक्सीन हुई जानलेवा! लगाने के बाद डेढ़ साल के मासूम की मौत, 4 बच्चों की बिगड़ी तबियत
mp news
BJP विधायक पर पुराना कार्यालय गिराने का आरोप, जिला अध्यक्ष ने दी FIR की चेतावनी
Satna District hospital
सतना जिला अस्पताल के SNCU में चूहों ने मचाया आतंक, खतरे में पड़ी 40 नवजातों की जान
Shivpuri News
'SP ऑफिस क्यों गया...' बहन से छेड़छाड़ की शिकायत पर हमला, मनचलों ने खूब मारा
chhattisgarh news
स्मार्ट होगी छत्तीसगढ़ की शिक्षा, अब रजिस्टर की जगह ऐप पर लगेगी क्लास की हाजिरी
Naxalites surrender
‘लाल आतंक’ को बड़ा झटका: तेलंगाना में 41 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 39 छत्तीसगढ़ से...
damoh news
बुंदेलखंड में फिल्मी ग्लैमर...अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बनाएंगी बुंदेली फिल्म
bhopal news
भोपाल को आज मिलेगी मेट्रो की सौगात, आम लोग इस दिन से कर सकेंगे सफर, यहां देखें स्टॉप
jabalpur news
जबलपुर में जुम्मे की नमाज के दौरान हंगामा, दूसरे मौलाना से नमाज पढ़ाने पर टकराव...