मोंथा से बस्तर में तबाही! बे-मौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, धान खरीदी से पहले आफत

Bastar Rain News: धान खरीदी शुरू होने से पहले ही बस्तर संभाग के किसानों पर प्राकृतिक आपदा का कहर टूट पड़ा है. बंगाल की खाड़ी में उठे मोंथा तूफान का असर अब कोंडागांव जिले में साफ दिखने लगा है. अचानक हुई बे-मौसम बारिश ने खेतों में तबाही मचा दी. कहीं खड़ी फसलें झुक गईं, तो कहीं कट चुकी धान की बोरियां और ढेर खेतों में भीगकर सड़ने लगे हैं. बारिश इतनी तेज हुई कि खेतों में भरा पानी नालों की ओर बह निकला और साथ में किसानों की कटी हुई फसल भी बह गई. कई जगहों पर नालों में धान की बोरियां तैरती नजर आईं.

कोंडागांव जिले के बयानार क्षेत्र के ग्राम चेरंग बयानार और गिरोला के किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है. किसानों ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी फसल काट ली थी और खरीदी केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. अब उनके सामने यह सवाल है कि खरीदी केंद्र तक क्या लेकर जाएं. कई किसानों के खेतों में धान के ढेर सड़ने लगे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल किसानों की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही.

आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया

वहीं, जिले के ग्राम आदनार में “बड़को नाला पुलिया” टूट जाने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है. यह पुलिया लिंगोंपथ–मर्दापाल–भाटपाल–नारायणपुर मार्ग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया था. लगातार बारिश से पुलिया का एक हिस्सा धंस गया और पानी के दबाव में बाकी हिस्सा भी टूट गया. गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन पुल पार नहीं कर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. अब ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग से आना-जाना पड़ रहा है.

(रिपोर्टः चंपेश जोशी, बस्तर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!