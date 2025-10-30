Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2981391
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

मोंथा से बस्तर में तबाही! बे-मौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, धान खरीदी से पहले आफत

Chhattisgarh Montha Cyclone Effect: बंगाल की खाड़ी में उठे मोंथा तूफान का असर अब बस्तर तक पहुंच गया है. कोंडागांव में हुई भारी बारिश ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया और पुलिया टूटने से ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है. धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 30, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोंथा से बस्तर में तबाही!
मोंथा से बस्तर में तबाही!

Bastar Rain News: धान खरीदी शुरू होने से पहले ही बस्तर संभाग के किसानों पर प्राकृतिक आपदा का कहर टूट पड़ा है. बंगाल की खाड़ी में उठे मोंथा तूफान का असर अब कोंडागांव जिले में साफ दिखने लगा है. अचानक हुई बे-मौसम बारिश ने खेतों में तबाही मचा दी. कहीं खड़ी फसलें झुक गईं, तो कहीं कट चुकी धान की बोरियां और ढेर खेतों में भीगकर सड़ने लगे हैं. बारिश इतनी तेज हुई कि खेतों में भरा पानी नालों की ओर बह निकला और साथ में किसानों की कटी हुई फसल भी बह गई. कई जगहों पर नालों में धान की बोरियां तैरती नजर आईं.

कोंडागांव जिले के बयानार क्षेत्र के ग्राम चेरंग बयानार और गिरोला के किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है. किसानों ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी फसल काट ली थी और खरीदी केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. अब उनके सामने यह सवाल है कि खरीदी केंद्र तक क्या लेकर जाएं. कई किसानों के खेतों में धान के ढेर सड़ने लगे हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल किसानों की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही.

आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया
वहीं, जिले के ग्राम आदनार में “बड़को नाला पुलिया” टूट जाने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है. यह पुलिया लिंगोंपथ–मर्दापाल–भाटपाल–नारायणपुर मार्ग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क पर स्थित है, जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया था. लगातार बारिश से पुलिया का एक हिस्सा धंस गया और पानी के दबाव में बाकी हिस्सा भी टूट गया. गनीमत रही कि उस समय कोई वाहन पुल पार नहीं कर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. अब ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग से आना-जाना पड़ रहा है.
(रिपोर्टः चंपेश जोशी, बस्तर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

montha cyclone

Trending news

Bilaspur News
छत्तीसगढ़ में छठ गीतों से मचा बवाल! छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जताया विरोध
mp mla salary
एमपी में विधायकों का बढ़ेगा वेतन-भत्ता! शीतकालीन सत्र में हो सकती है घोषणा
mp news
शीतकालीन सत्र को लेकर सियासत हाई, कफ सिरप कांड में फिर बड़ी कार्रवाई
gwalior crime news
कहीं आप भी तो नहीं कर रहे अपने पार्टनर से वीडियो कॉल पर बात? तो हो जाएं सावधान
MP Scholarship Scheme
52 लाख छात्रों के खाते में आएंगे 300 करोड़ रुपए, सीएम करेंगे ट्रांसफर, ऐसे करें चेक
dewas news
चप्पलों की माला पहन नगर निगम बैठक में पहुंचीं बीजेपी पार्षद, कह दी ऐसी बात...
mp da hike 2025
एमपी के 7.50 लाख कर्मचारियों को तोहफा! 3% डीए बढ़ेगा, 1 नवंबर को हो सकता है ऐलान
Sagar Murder Case
भगवान ऐसी औलाद से बचाए! सागर में कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप को उतारा मौत के घाट
mp news
इंदौर में मिलावट कारोबार का भंडाफोड़, 3400 लीटर नकली घी बरामद, एसेंस मिलाकर बनाते थे
mp news
ट्रेन में पर्स हुआ चोरी, मदद नहीं मिली तो महिला ने ट्रेन में तोड़ा शीशा, Video वायरल